Dự kiến lương quân nhân chuyên nghiệp, công an kỹ thuật từ ngày 1/7

Hiện Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7 là 2.530.000 đồng/tháng.

Căn cứ vào bảng 7 trong phần phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, khi lương cơ sở tăng lên mức 2.530.000 đồng thì lương cao nhất trong bảng lương này là quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1 bậc 12 (hệ số 7,7) với mức lương 19.481.000 đồng/tháng, thấp nhất là quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp nhóm 2 bậc 1 (hệ số 2,95) với mức lương 7.463.500 đồng/tháng.

Bảng lương dự kiến của quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân từ ngày 1/7 chi tiết như sau: