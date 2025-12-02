Dự án 7 ở Nghệ An: Nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm gần đây, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Nghệ An có chuyển biến rõ rệt. Từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giảm suy dinh dưỡng trẻ em cho đến cải thiện môi trường sinh hoạt…, tất cả đều ghi dấu sự tác động sâu rộng của Dự án 7, Chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tại các xã miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong hay Quỳ Châu, việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân đã được cải thiện đáng kể. Nhiều trạm y tế xã được đầu tư trang thiết bị thiết yếu; đội ngũ cán bộ y tế thôn bản được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; các hoạt động khám sàng lọc, truyền thông sức khỏe được triển khai thường xuyên.

Nhờ Dự án 7, chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn nhân lực tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An được nâng lên rõ rệt (Ảnh: Quang Dũng).

Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm buổi truyền thông về dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc bà mẹ mang thai, phòng chống bệnh tật cho trẻ em. Nhờ đó, tỷ lệ bà mẹ mang thai được theo dõi sức khỏe định kỳ tại tuyến cơ sở tăng lên rõ rệt; nhiều trường hợp thai kỳ nguy cơ cao được phát hiện sớm, chuyển tuyến kịp thời.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Dự án 7 là giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, đặc biệt ở trẻ em dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ thực phẩm bổ sung vi chất, mô hình bữa ăn mẫu cho trẻ, nhiều gia đình đã thay đổi thói quen chăm sóc trẻ nhỏ.

Theo thống kê của ngành y tế Nghệ An, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở một số xã vùng sâu đã giảm 35-40% xuống còn dưới 30% sau ba năm triển khai dự án. Những mô hình như “Mẹ thông thái - Con khỏe mạnh”, “Dinh dưỡng học đường” được đánh giá là phù hợp với điều kiện vùng cao, dễ áp dụng và bền vững.

Cùng với các hoạt động y tế, Dự án 7 còn hỗ trợ xây dựng mô hình vệ sinh môi trường, nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhờ công tác truyền thông sâu rộng, nhiều hộ dân ở các bản khó khăn đã thay đổi thói quen sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, nguồn nước và không gian sinh hoạt.

Hàng nghìn tờ rơi, pano, video tuyên truyền bằng tiếng dân tộc được phát hành, giúp đồng bào dễ tiếp cận và hiểu rõ hơn về lợi ích của chăm sóc sức khỏe. Ở nhiều bản làng, người dân đã chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng, khám định kỳ, báo tin kịp thời khi có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm.

Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động, sức khỏe của người dân vùng cao Nghệ An từng bước được nâng lên, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại nhiều địa phương, tỷ lệ trẻ em đến trường đều đặn hơn; phụ nữ mang thai được chăm sóc tốt nên giảm biến chứng; người dân mạnh dạn tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Dự án 7 không chỉ góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về chăm sóc sức khỏe mà còn tạo nền tảng để phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp, ngành của tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đề xuất bổ sung nguồn lực, mở rộng mô hình hiệu quả, tăng cường truyền thông nhằm nâng cao hơn nữa đời sống người dân vùng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Quang Dũng