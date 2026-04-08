Đề xuất tăng mức hỗ trợ cán bộ đi làm xa lên 7 triệu đồng/tháng

Ngày 8/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có báo cáo đánh giá Nghị quyết 02 ngày 16/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp.

Theo báo cáo, Nghị quyết 02 đã quy định các chính sách hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà ở mức 5 triệu đồng/người/tháng, được triển khai phát huy hiệu quả, góp phần ổn định tổ chức bộ máy và giúp đội ngũ cán bộ yên tâm công tác tại địa bàn mới.

Trung tâm hành chính tỉnh Đắk Lắk đặt tại phường Buôn Ma Thuột (Ảnh: Thúy Diễm).

Tuy nhiên, việc công chức khu vực phía Đông (Phú Yên cũ) phải di chuyển về trung tâm hành chính tỉnh (mới) với quãng đường khoảng 200km trong điều kiện hạ tầng giao thông kết nối chưa được đồng bộ nên việc đi lại còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tăng cao, đa phần công chức phải thuê nhà dẫn đến phát sinh nhiều chi phí và giá cả tăng.

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, tăng các mức hỗ trợ để bảo đảm phù hợp chi phí thực tế và giá mặt bằng hiện nay.

Theo đề xuất của ngành chức năng, mức hỗ trợ từ 5 triệu đồng/người/tháng (tiền thuê nhà 3 triệu đồng, chi phí đi lại 2 triệu đồng) lên 7 triệu đồng/người/tháng (tiền thuê nhà 4 triệu đồng, chi phí đi lại 3 triệu đồng).

Đồng thời, cơ quan chức năng đề xuất kéo dài thời gian thực hiện chính sách tối thiểu 12 tháng kể từ ngày 1/7 năm nay.

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất bổ sung cơ chế làm việc linh hoạt như làm việc từ xa hoặc luân phiên đối với một số vị trí phù hợp nhằm giảm chi phí cho ngân sách, giảm áp lực cho công chức, tăng hiệu quả quản lý hiện đại qua chuyển đổi số. Bên cạnh đó, xem xét nghiên cứu quy hoạch quỹ đất, phát triển nhà ở xã hội giá rẻ để giúp cán bộ, công chức, người lao động ổn định chỗ ở, an cư lâu dài.