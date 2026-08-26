Dấu ấn cải cách ngành Nội vụ báo công dịp kỷ niệm 81 năm thành lập

Sáng 26/8, Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2026).

Toàn cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Tống Giáp).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đây là dịp để lãnh đạo Bộ gặp gỡ, tri ân những thế hệ cán bộ đã dành tâm huyết, công sức cho quá trình xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Nội vụ.

Theo Bộ trưởng, những kết quả Bộ Nội vụ đạt được thời gian qua có nền tảng từ các giá trị mà nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã dày công vun đắp. Sự đồng hành, góp ý của cán bộ đi trước là chỗ dựa để Bộ nghiên cứu, đề xuất và tham mưu các chủ trương, chính sách.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải tặng quà cho các nguyên lãnh đạo Bộ (Ảnh: Tống Giáp).

Xây dựng các đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Điểm lại kết quả công tác 8 tháng đầu năm, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết ngành Nội vụ đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Bộ đã tham mưu Chính phủ và cấp có thẩm quyền tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới.

Cơ quan này cũng xây dựng Đề án nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động hiện đại đồng thời tiếp tục hoàn thiện các đề án về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng đánh giá đây là những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội.

Trong công tác xây dựng thể chế, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 2 luật, 2 nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua một pháp lệnh; trình Chính phủ ban hành 21 nghị định, 16 nghị quyết; trình Thủ tướng ban hành 93 quyết định, 5 chỉ thị. Bộ trưởng Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 18 thông tư và 9 văn bản hợp nhất.

Theo vị tư lệnh ngành, hoạt động tham mưu, xây dựng thể chế của Bộ được thực hiện theo tinh thần đổi mới toàn diện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Ông dẫn chứng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được Quốc hội thông qua ngày 24/8. Luật được xây dựng theo hướng siết chặt các khoản thu khi đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải điểm lại một số kết quả toàn ngành đạt được trong 8 tháng đầu năm 2026 (Ảnh: Tống Giáp).

Bộ Nội vụ cũng tiếp tục tham mưu hoàn thiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, phối hợp triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho rằng đây là công việc nghĩa tình, xuất phát từ "mệnh lệnh của trái tim" và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Về an sinh xã hội, tính đến hết tháng 7, cả nước có 22,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, số người có việc làm đạt 52,6 triệu, tăng 672.500 người so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, tăng 8,7%, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp.

Mong cán bộ hưu trí tiếp tục đóng góp cho ngành

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Trong đó có việc xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Bộ cũng tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội 5 luật, trong đó có một luật sửa đổi, bổ sung 5 luật, tiếp tục tham mưu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Những nhiệm vụ khác được Bộ trưởng đề cập gồm chăm lo cho người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027, phát triển thị trường lao động, việc làm bền vững, nâng cao năng suất lao động và phát triển kỹ năng nghề để thích ứng với biến động của thị trường.

Trước đó, nguyên Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn, Trưởng ban Liên lạc hưu trí khối cơ quan Bộ, cho biết sau khi hợp nhất ban liên lạc của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ, tổ chức hiện có 295 hội viên.

Nguyên Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Tống Giáp).

Ban liên lạc đã kiện toàn cơ cấu, phân công lãnh đạo phụ trách và thành lập các tổ hưu trí theo khu vực. Hoạt động thời gian qua tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, tổ chức nghỉ mát thường niên, thăm hỏi người ốm đau và hỗ trợ các trường hợp khó khăn.

Ông Trần Văn Tuấn mong tập thể cán bộ hưu trí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, đóng góp ý kiến cho sự phát triển của ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cũng bày tỏ mong muốn Ban Liên lạc hưu trí tiếp tục là cầu nối, nơi hội tụ trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, góp ý thẳng thắn, chân tình, đồng thời truyền lại kinh nghiệm cho đội ngũ đang công tác.

"Các bác, các anh, các chị mãi là những tấm gương sáng về tinh thần cống hiến, để thế hệ hôm nay thêm tự hào, vững vàng tiếp bước và có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, thử thách", Bộ trưởng phát biểu.