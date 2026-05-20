Đà Nẵng chốt thời gian xử lý hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư

Ngày 19/5, thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố, đã ký ban hành công văn về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Đà Nẵng giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát và tham mưu ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền của UBND thành phố để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, hoàn thành trước ngày 25/5.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam cũ được giao cho Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng làm trụ sở làm việc (Ảnh: Công Bính).

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý II.

Sở Tài chính cũng được giao tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/5.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, sử dụng vào các mục đích công cộng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận và đưa vào sử dụng, hoàn thành trước ngày 20/5.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm quản lý và khai thác nhà và Trung tâm phát triển quỹ đất làm việc trực tiếp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương đôn đốc, chỉ đạo việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền.

Tại buổi họp báo ngày 7/4, ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cho biết địa phương có 828 cơ sở nhà, đất công không có nhu cầu sử dụng, trong đó 247 cơ sở sẽ được chuyển đổi công năng.

Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố dự kiến giao Trung tâm quản lý và khai thác nhà, Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường quản lý, xử lý theo quy định.