Cần Thơ bầu bổ sung 1 nữ Ủy viên UBND thành phố

Sáng 25/8, HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhấn mạnh rằng kỳ họp lần này cần tập trung vào yêu cầu khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, trong đó đầu tư công phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Hồng Nhung)

Ông Đồng Văn Thanh cho rằng nguồn lực cho phát triển không chỉ là vốn mà còn gồm đất đai, tín dụng, cơ chế, chính sách và đặc biệt là năng lực tổ chức thực hiện. Thành phố cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục tiêu, đúng quy định và tạo hiệu quả thực chất.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đây là những nội dung trực tiếp bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ, dự án phát triển.

Cùng với vốn, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai. Việc xem xét danh mục các công trình, dự án thu hồi đất nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quản lý đất đai công khai, chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, việc điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn được đặt ra nhằm tiếp tục đưa nguồn lực đã bố trí vào đúng mục tiêu, đối tượng, phục vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội.

Một nội dung khác được nhấn mạnh là tín dụng chính sách. Theo Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nguồn vốn thông qua ngân hàng chính sách xã hội cần được đưa đến đúng nơi cần thiết, chuyển hóa thành vốn sản xuất, việc làm, sinh kế, thu nhập, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Kỳ họp cũng xem xét chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực nghỉ việc do kiện toàn tổ chức. Ông Thanh cho rằng quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy phải gắn với bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của những người chịu tác động, qua đó ổn định tư tưởng, tạo đồng thuận ngay từ cơ sở.

Tại kỳ họp, HĐND tiến hành công tác nhân sự, miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch và 2 Ủy viên UBND thành phố, đồng thời bầu 1 Ủy viên UBND thành phố.

Theo đó, HĐND thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Hoà vì được điều động phân công nhiệm vụ khác.

Đồng thời HĐND thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND TP đối với ông Hà Vũ Sơn, nguyên Giám đốc Sở Công Thương và ông Lê Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP vì được phân công nhiệm vụ công tác khác.

Tại kỳ họp, HĐND đã bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GĐ&ĐT TP Cần Thơ.

Bà Trần Thị Huyền (SN 1978, quê tại tỉnh Nghệ An) có trình độ đại học Sư phạm tiếng Anh, thạc sĩ Quản lý giáo dục và trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Dịp này, Sở Nội vụ TP Cần Thơ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc TP Cần Thơ vì đã có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tập thể và các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: Hồng Nhung)

Các cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Cần Thơ; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ.