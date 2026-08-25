Cán bộ, công chức ở Cần Thơ được nhận lương tháng 9 sớm

Ngày 24/8, UBND TP Cần Thơ cho biết vừa có công văn về việc chi lương, trợ cấp tháng 9.

Theo đó, thành phố chấp thuận chi trước lương tháng 9 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời chi trợ cấp tháng 9 cho các đối tượng chính sách, người có công, người hưởng lương hưu, đối tượng bảo trợ xã hội... trên địa bàn ngay trong tháng 8.

Cán bộ, người hưởng trợ cấp ở Cần Thơ được nhận lương tháng 9 sớm (Ảnh: Hồng Nhung)

Việc chi lương trước nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội có điều kiện đón các ngày lễ cùng gia đình, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, trong tháng 8, các đơn vị dự toán cấp thành phố được rút kinh phí chi lương và các khoản có tính chất lương tháng 9, trên cơ sở dự toán chi năm 2026 được cấp có thẩm quyền giao. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2, việc chi trả được thực hiện bằng nguồn tài chính của đơn vị.

Đối với UBND các xã, phường, trường hợp tồn quỹ ngân sách cấp xã không bảo đảm thực hiện chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 9, trong tháng 8, địa phương được rút trước số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã tháng 9.

Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được chi từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách đã được giao cho xã, phường.

UBND TP Cần Thơ giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XIX cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc kể từ ngày 1/9 theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì không được chi lĩnh lương tháng 9.