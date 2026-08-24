Cần Thơ mục tiêu nâng thu nhập người dân nông thôn lên 100 triệu đồng/năm

Sáng 24/8, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị phát động hai phong trào thi đua quan trọng: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030" và "Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030".

Phong trào thi đua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 (Ảnh: Hồng Nhung).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh phong trào tăng trưởng "2 con số" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố trong việc đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-10,5%/năm

Cần Thơ đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-10,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu này gắn liền với việc nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế và cải thiện toàn diện đời sống nhân dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu tập trung khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thành phố cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng, hạ tầng kỹ thuật, xã hội và hạ tầng số. Việc rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, chậm triển khai cũng được chú trọng nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hồng Nhung).

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Mỗi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền".

Ông Tuyên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động và người dân tích cực tham gia phong trào thi đua với tinh thần "làm tốt hơn; tiết kiệm hơn; sáng tạo hơn; trách nhiệm hơn; hiệu quả hơn".

Đặt người dân làm trung tâm xây dựng nông thôn mới

Đối với phong trào thi đua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố.

Cần Thơ hướng tới xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái.

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ phát biểu định hướng nội dung phát động phong trào thi đua (Ảnh: Hồng Nhung).

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 80-100 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số không thấp hơn 1/2 mức bình quân chung của thành phố.

Cùng với đó, Cần Thơ phấn đấu đưa tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bằng hoặc thấp hơn 2,42%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số xuống dưới 10%. Khoảng 90,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và khoảng 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận xã nông thôn mới hiện đại.

Sở Nội vụ nhấn mạnh, những mục tiêu này không chỉ dựa vào nguồn lực đầu tư của Nhà nước mà cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân. Người dân phải được xác định là trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng. Phong trào cần khuyến khích người dân chủ động phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, giữ gìn bản sắc văn hóa và tham gia xây dựng cộng đồng.

Sở Nội vụ cũng đề nghị phong trào thi đua hướng đến giá trị thực chất, kết quả bền vững, khắc phục tư tưởng chạy theo thành tích, danh hiệu. Đối với xây dựng nông thôn mới, không chỉ thi đua đạt chuẩn mà còn phải duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Thành phố sẽ chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có đóng góp thực chất, đặc biệt là cán bộ cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, hợp tác xã, doanh nghiệp và các mô hình cộng đồng hiệu quả.

Hai phong trào thi đua này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Cần Thơ vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, vừa thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn 2026-2030.