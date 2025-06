Cán bộ tăng tốc trong vận hành thử mô hình chính quyền 2 cấp

Ngày 23/6, ông Lê Hữu Chiến (71 tuổi, trú tại phường An Đông, quận Thuận Hóa) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu (mới), thuộc thành phố Huế, để làm các thủ tục ủy quyền cho con giải quyết hồ sơ liên quan đền bù, giải phóng đất đai.

Tại đây, ông Chiến được các cán bộ, chuyên viên hỗ trợ, giải quyết chu đáo, nhanh chóng.

“So với trước đây phải đi lại nhiều, trải qua các khâu trung gian, bước đầu tôi nhận thấy mô hình mới rất thuận lợi cho người dân”, ông Chiến chia sẻ.

Người dân đến giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường An Cựu (mới), thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Bà Nguyễn Thị Thanh, trú tại phường An Đông đến giải quyết thủ tục cho mẹ. Bà cho biết, không chỉ cơ sở vật chất của trung tâm được nâng cấp, khang trang hơn, đội ngũ cán bộ cũng có thái độ tiếp đón người dân thân thiện, hướng dẫn giải quyết thủ tục tận tình nên bà rất yên tâm, tin tưởng.

Bà Hoàng Thi Như Thanh, Chánh Văn phòng Quận ủy Thuận Hóa, triệu tập viên phường An Cựu (mới), cho biết phường này được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường An Cựu, An Đông và An Tây (thuộc quận Thuận Hóa), với quy mô dân số hơn 55.000 người.

Đây là một trong hai đơn vị cấp xã đầu tiên tại thành phố Huế vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trung tâm Phục vụ hành chính Công phường An Cựu (đặt tại trụ sở UBND phường An Đông hiện tại) đã được đầu tư hoàn thiện, đảm bảo điều kiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính.

Tại đây, phường đã bố trí ô giao dịch theo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tư pháp - hộ tịch, kinh tế - hạ tầng, văn thư,… để phục vụ người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tại trụ sở các phường hiện tại, bộ phận một cửa vẫn tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân theo đúng quy định.

Máy tra cứu thông tin theo các lĩnh vực và lấy số thứ tự được lắp đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu (Ảnh: Vi Thảo).

“Chúng tôi đang vận hành song song cả hai và có thuận lợi là tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ cũng như sự đồng lòng, ủng hộ từ người dân. Bên cạnh đó, với những kinh nghiệm nhỏ trong việc chia tách thành phố Huế (cũ) thành quận Thuận Hóa và Phú Xuân trước đây, chúng tôi có thể áp dụng vào vận hành mô hình mới”, bà Thanh chia sẻ.

Theo bà Thanh, cả hệ thống chính trị đang tăng tốc hoàn thiện bộ máy, nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm, thiết lập các tài khoản, đường dây nóng, thành lập các ban chỉ đạo,… để mọi thứ đi vào ổn định trước khi phường An Cựu chính thức hoạt động từ ngày 1/7.

Đội ngũ cán bộ cũng "vừa chạy vừa xếp hàng", tiếp tục học tập nâng cao kiến thức, tham gia các khóa tập huấn để bắt kịp hệ thống mới.

Về những khó khăn, bà Thanh cho biết bản thân phải sắp xếp thời gian, công việc một cách khoa học, hài hòa để vừa hoàn khối lượng công việc rất lớn tại Văn phòng Quận ủy Thuận Hóa trước khi đơn vị hành chính cấp huyện kết thúc vai trò lịch sử; đồng thời phải chuẩn bị các điều kiện để chính quyền phường An Cựu mới hoạt động thông suốt, không gây ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Người dân đến giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hương An, thành phố Huế (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Tại phường Hương An, theo ghi nhận của phóng viên, địa phương cũng đã có các phương án phân công nhiệm vụ, huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, duy trì bộ máy hoạt động ổn định.

Lãnh đạo UBND phường Hương Sơ (nơi đặt trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hương An mới) cho biết bước đầu, việc vận hành thử nghiệm gặp những khó khăn nhất định khi có nhiều quy định, phần mềm mới. Trong quá trình hoạt động, chính quyền địa phương đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định từ 1/7.