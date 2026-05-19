Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tuyển dụng viên chức

Ngày 18/5, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Cà Mau (CiNEC) cho biết, trung tâm cần tuyển 13 người làm chuyên viên (CV) gồm: CV quản lý ươm tạo và huấn luyện, CV pháp lý và sở hữu trí tuệ, CV nghiên cứu và phát triển sản phẩm, CV vận hành Lab (phòng thí nghiệm) và xưởng sản xuất thử, CV sandbox (kiểm thử) và chính sách đặc thù, CV truyền thông và media studio (phòng sản xuất), CV tổ chức sự kiện và cộng đồng, CV kết nối đầu tư và quỹ, CV xúc tiến thương mại và thị trường, CV dịch vụ và dữ liệu hệ sinh thái, CV hành chính - tổng hợp, CV quản trị mạng và thiết bị dùng chung, CV quản lý và vận hành tòa nhà.

Trung tâm CiNEC cho biết, người dự tuyển không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, đáp ứng một số điều kiện như: có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ, năng khiếu kỹ năng phù hợp,…

Cơ quan này sẽ xét tuyển theo hai vòng, gồm vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm và vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian trung tâm nhận phiếu đăng ký dự tuyển đến hết ngày 12/6; dự kiến xét tuyển trong tháng 7.