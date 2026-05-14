Bộ Nội vụ trao 70 suất quà đến với học sinh khó khăn ở Thái Nguyên

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã trao tặng 70 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Võ Nhai và Tràng Xá, nhằm động viên các em vững bước tới trường. Đây là hoạt động nằm trong chương trình an sinh xã hội, hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng trao quà cho học sinh Thái Nguyên (Ảnh: HN).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thắng nhấn mạnh rằng việc chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em ở những vùng đặc biệt khó khăn, không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

“Những món quà này tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng đó là tất cả tình cảm, sự sẻ chia của Bộ Nội vụ và các đơn vị đồng hành dành cho các cháu. Chúng tôi mong muốn các cháu hiểu rằng, dù ở bất cứ đâu, các cháu cũng luôn nhận được sự quan tâm, đùm bọc. Hy vọng đây sẽ là nguồn động lực nhỏ để các cháu tiếp tục nỗ lực, vượt qua nghịch cảnh, học tập thật tốt để sau này trở thành những công dân có ích", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại chương trình (Ảnh: HN).

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng nhắn nhủ các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cần tiếp tục kiên trì, là điểm tựa vững chắc để các em không bỏ lỡ con chữ trên hành trình tìm kiếm tương lai.

Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, ông Triệu Văn Hiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Võ Nhai, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của đoàn công tác.

Ông Hiên cho biết, Võ Nhai và Tràng Xá là hai địa bàn miền núi có diện tích rộng, địa hình hiểm trở, với tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Dù chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực, song đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn nhiều thiếu thốn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học hành của các em nhỏ.

ông Triệu Văn Hiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Võ Nhai (Ảnh: HN).

Ông thông tin, địa bàn xã Võ Nhai rộng hơn 100km2 với 26 xóm và hơn 17.000 nhân khẩu, trong đó có rất nhiều gia đình vẫn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

"Đối với các em học sinh vùng cao, con đường đến trường đôi khi là một thử thách lớn về cả địa lý lẫn kinh tế. Sự hiện diện và những phần quà nghĩa tình của Thứ trưởng cùng đoàn công tác hôm nay là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp gia đình các em vơi bớt nỗi lo và tiếp thêm niềm tin để các em bám lớp, bám trường", ông Hiên nói.

Chủ tịch UBND xã Võ Nhai cũng cam kết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành y tế, giáo dục để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Tại sự kiện, 70 suất quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết thực đã được trao tận tay các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Các em học sinh được nhận quà trực tiếp tại sự kiện (Ảnh: HN).

Sự kiện lần này có sự đồng hành tích cực của Bộ Y tế, Ngân hàng Vietcombank, Tổng công ty Thép Việt Nam cùng nhiều đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. Đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn thuần, mà còn là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy truyền thống hiếu học tại các vùng căn cứ cách mạng, vùng xa xôi của tỉnh Thái Nguyên.