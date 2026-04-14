Sở Nội vụ Cần Thơ thăm, tặng quà người bị tai nạn lao động

Ngày 14/4, bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao quà đến 10 trường hợp bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ trao quà đến ông Chính (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại buổi thăm hỏi, lãnh đạo Sở Nội vụ Cần Thơ đã lắng nghe câu chuyện của từng hoàn cảnh, ghi nhận những khó khăn cũng như động viên mọi người cố gắng vượt qua, đồng thời trao gửi món quà gồm tiền mặt và một túi gạo đến người lao động không may bị tai nạn.

Ông Trần Văn Chính (SN 1976, ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ) từng làm việc ở xưởng cơ khí, năm 2007, ông không may bị điện giật trong lúc làm việc. Di chứng sau tai nạn khiến ông bị liệt hoàn toàn 2 chân, tỷ lệ thương tật 91-100%.

Vợ ông Chính qua đời nhiều năm, hiện ông ở cùng với chị gái mưu sinh bằng nghề may gia công, thu nhập vài triệu đồng/tháng.

Trường hợp thứ hai được đoàn công tác đến thăm hỏi là bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1976, ngụ xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ). Bà Tâm trước kia làm việc ở một công ty thuỷ sản gần nhà. 6 năm trước, trên đường đi làm về bà bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Sau thời gian dài điều trị, tuy giữ được tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật của bà Tâm đã hơn 90%, hoàn toàn không còn khả năng lao động.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao quà tới gia đình bà Tâm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Trí Duẩn (SN 1974, chồng bà Tâm) cho biết, lúc trước cả hai vợ chồng đều làm chung công ty, thu nhập bình quân 12-15 triệu đồng/tháng, tạm đủ xoay xở nơi đất khách quê người. 6 năm nay, vì vừa chăm sóc vợ và con gái, ông không thể đi làm xa, ở nhà mở một tiệm nước nhỏ kinh doanh sống qua ngày để lo tiền thuốc men cho vợ và đóng học phí cho con gái.

"Vợ tôi đi lại cần có người dìu, lúc nhớ lúc quên, đặc biệt những lúc trời quá nóng hoặc quá lạnh đều lên cơn đau đầu, đập phá đồ đạc. Mỗi tháng, vợ chồng tôi được trợ cấp hơn 3 triệu đồng là tiền bảo hiểm tai nạn lao động. Hôm nay, được đoàn công tác của Sở Nội vụ đến thăm cũng như trao quà, tôi rất mừng và cảm kích tấm lòng của các cơ quan chức năng, nhà hảo tâm dành cho hoàn cảnh của vợ tôi", ông Duẩn bày tỏ.

Bà Tâm bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Sở Nội vụ Cần Thơ, kinh phí cho hoạt động này được vận động từ nguồn xã hội hoá. 10 trường hợp được thăm hỏi, trong đó, người lớn tuổi nhất là 50 tuổi, người trẻ nhất là 37 tuổi. Các trường hợp có tỷ lệ thương tật từ 51 đến 100%.