Bộ Nội vụ đề xuất tăng trợ cấp thu hút người tài năng vào công chức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng và trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng.

Dự thảo nghị định làm rõ hình thức ưu tiên tuyển dụng vào làm công chức, viên chức và mức trợ cấp thu hút lần đầu đối với từng nhóm đối tượng. Trong đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.

Còn chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong 5 năm.

Liên quan đến chính sách phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có tài năng, dự thảo cũng bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức có tài năng được nâng vượt 1 bậc lương so với bậc lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương.

Nội dung này được quy định để bảo đảm phù hợp với Kết luận số 205-KL/TW.

Ngoài ra, dự thảo nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để bảo đảm đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025 như lược bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và chỉnh lý các quy định có liên quan tới ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tại nghị định.

Trong khi đó, Nghị định 179/2024/NĐ-CP đang quy định sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng khi tuyển dụng vào làm công chức, viên chức thì được hưởng 100% mức lương trong thời gian tập sự, đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương.

Như vậy, dự thảo nghị định này đã có những mức trợ cấp thu hút vượt trội hơn.