Bộ Nội vụ đề xuất hướng xếp lương với công chức được tuyển dụng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức.

Theo đó, dự thảo thông tư quy định xếp lương đối với 3 trường hợp được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Thứ nhất, người đang xếp lương theo các bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì việc xếp lương được thực hiện tương ứng với từng trường hợp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV hoặc Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Thứ hai, trường hợp đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương trong các công ty nhà nước thì việc xếp lương được thực hiện tương ứng với từng trường hợp theo quy định tại khoản 9, khoản 10 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV hoặc Thông tư 13/2018/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 8 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV.

Thứ ba, người không thuộc đối tượng quy định trên thì việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với từng vị trí việc làm được tuyển dụng được áp dụng thực hiện theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể, dự thảo thông tư nêu, xếp lương khi tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thì thời gian đóng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn lại được tính từ bậc 1, hệ số lương 6,20 công chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) hoặc tính từ bậc 1, hệ số lương 5,75 công chức loại A3 nhóm 2 (A3.2) theo vị trí việc làm tuyển dụng.

Theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, thì bảng lương với nhóm A3.1 đang được xếp cao nhất với mức hơn 14 triệu đồng/tháng (áp dụng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng).

Đồng thời, cứ sau thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 1 bậc lương. Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương của ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Liên quan đến xếp lương khi tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương, Bộ Nội vụ đề xuất, thời gian đóng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn lại tính từ bậc 1, hệ số lương 4,40 công chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) hoặc tính từ bậc 1, hệ số lương 4,00 công chức loại A2 nhóm 2 (A2.2).

Đồng thời, cứ sau thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 1 bậc lương. Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương của ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Dự thảo thông tư còn quy định về xếp lương khi tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương. Cụ thể, tính từ bậc 1, hệ số lương 2,34 công chức loại A1 (đối với vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương) hoặc từ bậc 1, hệ số lương 2,10 công chức loại A0 (đối với vị trí việc làm xếp ngạch cán sự và tương đương), cứ sau thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 1 bậc lương.

Xếp lương khi tuyển dụng vào vị trí việc làm nhân viên, Bộ Nội vụ đề xuất tính từ bậc 1, hệ số lương 1,86 công chức loại B, cứ sau thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 1 bậc lương.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương của ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 24 tháng thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).