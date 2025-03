"Bỏ cấp huyện nhưng công an cấp xã không đơn độc"

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Đề án 25 và Kế hoạch 282 của Đảng ủy Công an Trung ương, từ tháng 2, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Địa phương này đã giảm 26 đầu mối công an cấp huyện, cắt giảm 184 đội thuộc công an cấp huyện. Sau khi giải thể công an cấp huyện, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ đã được điều động về công an cấp xã và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Dương Văn Tiến cho biết, hiện toàn tỉnh có 547 cơ quan công an cấp phường, xã, thị trấn. Đây là địa phương có số lượng công an cấp xã đông nhất cả nước.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Đại tá Tiến nhấn mạnh, hiện nay vai trò của công an cấp xã rất quan trọng. Vì vậy, trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ cần được nâng cao rõ rệt để đáp ứng yêu cầu công tác.

"Tổ chức lực lượng ở cấp xã từ lâu đã được Công an tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy hiện nay không còn cấp huyện, nhưng tuyến xã không đơn độc. Đa số các vụ việc xảy ra trên địa bàn, công an cấp xã là lực lượng nắm bắt thông tin nhanh nhất và có thể trực tiếp báo cáo lên cấp tỉnh để xử lý ngay", Đại tá Tiến nhấn mạnh.

Ông cũng thừa nhận, công an cấp xã hiện gặp không ít thách thức trong công tác chuyên môn, cần có sự chỉ đạo sát sao, trách nhiệm cao hơn, đồng thời nâng cao trình độ, năng lực một cách đồng bộ và xuyên suốt.

"Ngay cả trong công tác phòng ngừa tội phạm, khi có vụ việc xảy ra, cần lập tức thông tuyến, truyền đạt đến tận người dân. Phải xác định rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhận diện đối tượng, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân", Đại tá Tiến nói.

Ông cũng cho biết, ngoài nhiệm vụ đấu tranh, triệt phá tội phạm, cán bộ, chiến sĩ công an cần đi sâu vào gốc rễ của vấn đề, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

"Chúng tôi xác định ma túy là nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, giết người… phần lớn đều xuất phát từ ma túy. Thanh Hóa đang phấn đấu thực hiện đề án "sạch ma túy, không ma túy". Khi kiểm soát được ma túy, tội phạm cũng sẽ giảm đáng kể", Đại tá Tiến nhấn mạnh.

Ngoài nỗ lực đấu tranh với các loại tội phạm, Thanh Hóa cũng chú trọng công tác phòng ngừa.

Đại tá Tiến dẫn chứng, hiện nay nhiều loại tội phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là các hành vi lừa đảo. Đây là dạng tội phạm khó điều tra và xử lý. Do đó, thời gian qua, Công an Thanh Hóa đã đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa.

"Năm 2024, chúng tôi đã ngăn chặn hơn 3.000 vụ lừa đảo. Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo, cần có "vaccine" mạnh - đó chính là truyền thông, tuyên truyền. Khi người dân được trang bị kiến thức, họ mới có thể tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo", Đại tá Tiến nhấn mạnh.