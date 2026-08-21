57 tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bao giờ được nhận lương hưu?

Chị Thanh là cán bộ công đoàn một doanh nghiệp may mặc, thường xuyên thăm hỏi gia đình các công đoàn viên trong công ty khi họ gặp chuyện không may, ma chay, cưới hỏi nên biết được gia cảnh nhiều người.

“Với những gia đình công nhân, nhà không có của ăn của để mà cha mẹ già không có lương hưu thì rất khổ. Con cái hiếu thảo mà chẳng may gặp chuyện bất ngờ, không còn khả năng lo cho cha mẹ già thì ông bà rơi vào cảnh cơ cực ngay”, chị Thanh cho biết.

Nhìn lại nhà mình, chị Thanh lo lắng cho mẹ khi bà đã 57 tuổi mà không có nguồn thu nhập thụ động nào, sống dựa vào cửa hàng tạp hóa nhỏ mở tại nhà và chu cấp của chị. Do đó, chị có ý định cho mẹ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu, chủ động trong cuộc sống, không quá phụ thuộc vào con cháu.

Chị Thanh hỏi: “Bây giờ tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mẹ theo hình thức đóng một lần thì làm như thế nào và đến bao nhiêu tuổi mẹ tôi có thể lãnh lương hưu?”.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội TPHCM tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện đến lao động tự do (Ảnh: BHXH TP).

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên.

Với trường hợp của mẹ chị Thanh (57 tuổi) là đã đủ tuổi nghỉ hưu. Bây giờ, bà chỉ cần tham gia bảo hiểm xã hội đủ 15 năm là đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Về phương thức đóng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn phương thức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm (60 tháng) một lần.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 159/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện) quy định người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.

Căn cứ vào 2 quy định trên, mẹ chị Thanh có thể đóng một lần cho 5 năm đầu tiên. 5 năm sau, khi mẹ chị Thanh hoàn thành phương thức đóng này thì bà đã 62 tuổi, đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu 10 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu.

Thời điểm này, bà không thể đóng một lần để được hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 159/2025/NĐ-CP. Do đó, mẹ chị Thanh phải lựa chọn phương thức đóng một lần cho 5 năm về sau thêm 1 lần nữa. Tới khi hoàn thành phương thức đóng này thì mẹ chị Thanh 67 tuổi, có 10 năm đóng bảo hiểm xã hội và còn thiếu 5 năm là đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Tại thời điểm này, mẹ chị Thanh có thể đóng bảo hiểm xã hội một lần cho 5 năm còn thiếu và sẽ nhận lương hưu khi 67 tuổi.