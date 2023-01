Vì sao chúng ta lại khóc khi hạnh phúc?

Giọt nước mắt khi hạnh phúc được lý giải ra sao? (Ảnh: The Healthy).

Giữa thế giới muôn vàn bộn bề với những lo toan, buồn vui và trắc trở, chuyện một người nào đó bật khóc đã không còn quá xa lạ. Đó có thể là vì áp lực công việc, vì vụn vỡ trong tình yêu... Và đôi khi, chúng ta cũng có thể khóc vì những điều tốt đẹp.

Thật vậy, một khảo sát khoa học được đăng trên APA Psyc vào năm 2018 cho thấy hơn 68% người tham gia thừa nhận rằng họ đã từng khóc vì quá hạnh phúc. Giải mã lý do của việc "khóc trong niềm vui" nói trên, năm 2016, tạp chí Journal of the American Psychoanalytic Association đã xuất bản lại nghiên cứu của cố bác sĩ Sando S.Sheman, một trong những lý thuyết đầu tiên trên thế giới phân tích chuyên sâu về vấn đề này.

Ông lý giải rằng sở dĩ chúng ta bật khóc trước những điều đẹp đẽ là vì chúng ta đang phần nào đang cảm thông cho những niềm đau, vết thương lòng chưa một lần tiết lộ của chính mình. Bà Joseph Weiss, nhà phân tích tâm lý đến từ San Francisco cũng cho rằng đứng trước những niềm vui to lớn, cơ thể cảm thấy quá đỗi an toàn, đến nỗi chúng cho phép những niềm tiêu cực dưới đáy lòng trồi lên bề mặt và thể hiện ra bằng giọt nước mắt.

Trong khi đó, ở khía cạnh sinh học cơ thể người, American Academy of Ophthalmology đã đăng bài nghiên cứu giải thích rằng những "giọt nước mắt hạnh phúc" ngoài chứa các enzym cần thiết, còn có cả các hóc môn gây căng thẳng như prolactin và leu-enkephalin. Vì thế, khi chúng được giải tỏa ra bên ngoài, chính là điều bình thường giúp cơ thể cân bằng cảm xúc và giải tỏa áp lực tốt hơn.

Khóc, theo các nhà tâm lý học, cũng là một cách để kết nối cảm xúc giữa người với người. (Ảnh: HuffPost)

Đồng tình với ý kiến trên, nhà tâm lý học Orianna Aragon đến từ đại học Yale chia sẻ rằng việc người ta rơi nước mắt hạnh phúc là để giúp bản thân cân bằng mọi trạng thái cảm xúc trong lòng. Bà còn cho biết thêm về việc nước mắt rơi chính là một cách để con người kết nối với nhau. Và trong trường hợp người ta khóc trong đám cưới của họ, chính là để truyền tín hiệu lan tỏa niềm vui với tất cả mọi người.

Bên cạnh những trường hợp phổ biến thường thấy như: giọt lệ rơi đầy xúc động của người con về thăm quê ăn Tết sau mấy năm ròng rã, hay nước mắt tự hào vì đã làm được một điều lớn lao khiến cha mẹ vui lòng…

Nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Janis Zackfield, qua khảo sát toàn cầu với hơn 13,000 người tham gia, còn chỉ ra thêm các loại nguyên do mang lại giọt nước mắt đầy tích cực này.

Kết quả xác nhận có 4 loại phổ biến của "nước mắt hạnh phúc" bao gồm: achievement (tự hào), affection (cảm động), beauty (vẻ đẹp) và amusement (vui vẻ). Trong đó, ngoài hai loại phổ biến khóc vì tự hào và xúc động, người ta cũng có thể khóc khi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, của người họ yêu hay còn đơn giản là "cười ra nước mắt", rơi nước mắt vì quá vui vẻ.

Nhìn chung, việc khóc vì quá mãn nguyện trước một thứ gì đó là một chuyện hết sức tự nhiên. Nước mắt rơi vì sự tốt đẹp là minh chứng cho sự hoạt động tốt của cơ chế cân bằng xúc cảm bên trong mỗi con người, đôi khi còn là một cách tiêu diệt căng thẳng cực kỳ hiệu quả.