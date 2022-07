Tỷ lệ thất nghiệp của Gen Z ở Trung Quốc cao kỷ lục

Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở Trung Quốc được cho là sẽ tiếp tục tăng cao do có thêm 10,78 sinh viên tốt nghiệp vào mùa hè này (Ảnh: China News Service/Getty Images).

Do hậu quả của các đợt giãn cách xã hội kéo dài do đại dịch ở Thượng Hải và Bắc Kinh từ tháng 3 đến tháng 5, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm 4,3% vào năm 2022, thấp hơn 0,8% so với dự báo ban đầu vào tháng 12 năm ngoái.

Hồi tháng 5, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 24 là 18,4%. Theo trang tin Caixin, đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ khi dữ liệu được công bố lần đầu tiên vào tháng 1/2018. Theo một tuyên bố ngày 2/6 của Bộ Giáo dục Trung Quốc, con số này dự kiến sẽ tăng lên khi 10,78 triệu sinh viên đại học tốt nghiệp vào mùa hè này.

Sinh viên tốt nghiệp cũng lo lắng về triển vọng việc làm của họ. Jenny Bai tốt nghiệp ngành khoa học máy tính chia sẻ với hãng tin Reuters rằng một công ty internet có trụ sở tại Bắc Kinh đã hủy bỏ lời mời làm việc dành cho cô và 10 ứng viên tương lai khác. "Tôi thấy lo lắng", Bai nói. "Nếu không tìm được việc làm, tôi không biết mình sẽ phải làm gì để kiếm sống".

Trung Quốc có rất nhiều công việc sản xuất, nhưng những sinh viên tốt nghiệp có trình độ học vấn không sẵn sàng hoặc không được đào tạo để làm những công việc này. Thay vào đó, nhiều người tìm việc trẻ đang muốn gia nhập các công ty công nghệ lớn. Một báo cáo tháng 4 do Tongdao Liepin Group, một nhà tuyển dụng nhân tài có trụ sở tại Trung Quốc, công bố cho thấy số đơn xin việc cho các công ty công nghệ lớn từ sinh viên mới tốt nghiệp tăng 19,67% so với cùng kỳ năm ngoái. .

Theo CNN, để giảm thiểu tình trạng thất nghiệp của thanh niên, Trung Quốc đang đưa ra các ưu đãi về thuế và các khoản vay để thu hút sinh viên tốt nghiệp mở doanh nghiệp tại các làng quê. Các doanh nghiệp nhỏ ở khu vực nông thôn thuê sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ được hưởng những lợi ích tương tự.