Tuyển dụng thông qua các phương tiện kỹ thuật số đang lên ngôi

Việc sơ tuyển trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến (Getty Images).

Khi Madison Norman theo đuổi công việc giám đốc truyền thông marketing tại công ty phần mềm Frameable, cô đã nộp sơ yếu lý lịch, một video dài 4 phút và một bài đăng mẫu trên blog. Cuối cùng, cô ấy đã vượt qua 800 ứng viên khác, trúng tuyển vào tháng 1.

Nhà tuyển dụng yêu cầu trả lời hai câu hỏi bằng video, giới hạn mỗi câu trả lời trong hai phút: "Hãy kể cho tôi nghe về lần bạn thất bại hoặc mắc lỗi?" và "Tại sao bạn muốn làm việc ở đây?"

Norman cho biết: "Định dạng video cho phép sự nhiệt huyết của tôi tỏa sáng. Mặc dù việc tham gia phỏng vấn qua video một chiều rất căng thẳng và hơi khó xử, nhưng nhà tuyển dụng cần đánh giá kỹ năng giao tiếp của các ứng viên".

Ngoài sơ yếu lý lịch, Frameable yêu cầu tất cả các ứng viên tham gia phỏng vấn qua video.

"Chúng tôi đang tìm kiếm năng lượng, sự hiểu biết, đức tính khiêm tốn, tư duy phát triển và khả năng rút kinh nghiệm một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để mang lại kết quả", Giám đốc điều hành Frameable Adam Riggs cho biết.

Shannan Monson, nhà sáng lập NuuWork, yêu cầu người dùng mới phải cung cấp video trên nền tảng này (Ảnh: NY Post).

Video là một công cụ tuyển dụng thịnh hành. Trên thực tế, chúng là một yêu cầu bắt buộc trên NuuWork, một nền tảng tuyển dụng mới phù hợp với những người đang tìm việc ở các dự án tự do, tập trung vào thương mại điện tử và marketing kỹ thuật số B2B.

Shannan Monson, nhà sáng lập NuuWork, giải thích: "Chúng tôi muốn kết nối những tài năng hàng đầu - đó là sự liên kết rất cao. Những người chăm chỉ đang nỗ lực thích nghi, học hỏi các kỹ năng mới và hiện tại không có nơi nào tuyệt vời để các công ty tìm thấy họ. Họ ở trên mạng xã hội và các công ty thì vẫn chưa".

Sơ yếu lý lịch thậm chí không phải là một yêu cầu tại NuuWork, trong khi các cuộn video dài một phút thể hiện tài năng, kỹ năng và tính cách là điều bắt buộc. Những người tìm kiếm dự án có thể tự giới thiệu và tải các mẫu công việc lên nền tảng miễn phí. Họ cũng có thể tạo một vật mẫu, chẳng hạn như một bài đăng trên blog mà một công ty muốn viết.

Monson nói: "Việc đó giống như bạn được thử trước khi mua hàng".

Sau đó NuuWork chọn ra những ứng viên hàng đầu và chia sẻ với nhà tuyển dụng.

Các xu hướng tuyển dụng bổ sung mới bao gồm chào hàng nhanh, phỏng vấn nhóm và đôi khi không cần phỏng vấn.

Video, bài đăng trên blog, và các hoạt động online đang trở thành những thông tin hữu ích trong tuyển dụng (Ảnh: Getty Images/Asahi Shimbun).

Matt Bretzius, chủ tịch và đối tác của công ty tiếp thị và quan hệ công chúng FischTank PR tại FiDi cho biết: "Ngành của chúng tôi hiện đang rất cạnh tranh. Đã có lúc chúng tôi phải đưa ra lời đề nghị gần như ngay lập tức sau một cuộc phỏng vấn duy nhất - cùng ngày - hoặc có nguy cơ đánh mất ứng viên".

Harley Lippman, Giám đốc điều hành của Genesis10, một công ty dịch vụ công nghệ chuyên nghiệp ở Midtown, đang tìm kiếm những nhóm ứng viên lớn cho ngày tuyển dụng. Ông nói: "Đây thường là xu hướng đối với các vai trò cấp thấp hơn, nhưng chúng tôi đang thấy nó thường xuyên hơn đối với các vai trò lãnh đạo hoặc CNTT được trả lương cao. "Chúng tôi tìm kiếm một số khách hàng cho phép đưa ra các đề nghị cho các ứng viên mà không cần một cuộc phỏng vấn thực tế. Thông thường, các ứng viên được yêu cầu thực hiện đánh giá kỹ năng trực tuyến trước khi nhận được lời đề nghị".

Từ việc tuyển dụng theo kiểu chớp cơ hội (ký hợp đồng với nhân sự tài năng bất cứ khi nào gặp được, thay vì đi tìm khi nhu cầu phát sinh) cho đến việc trả lương "khủng", hầu hết thay đổi đều có lợi cho các ứng viên.

Lippman nói: "Sự chênh lệch lớn về cung và cầu đã tạo ra một thị trường việc làm có lợi cho người lao động. "Nhiều người đang tận dụng xu hướng này. Đây là thời điểm tuyệt vời để người lao động tìm kiếm một công việc mới, chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tìm kiếm những công việc mang lại sự cân bằng hoặc linh hoạt hơn giữa công việc và cuộc sống".

Để giúp các ứng viên khám phá những chân trời rộng lớn hơn, vào mùa hè này, NuuWork sẽ ra mắt chứng chỉ cho các kỹ năng mới, chẳng hạn như tạo khách hàng tiềm năng cho ứng viên làm việc tự do. Mô hình dựa trên đăng ký sẽ tính phí 99 USD mỗi tháng hoặc 497 USD cho mỗi chứng nhận.

Loại nâng cao kỹ năng này nên được ưu tiên hàng đầu. Michael Clinton, tác giả của "Roar: Into the Second Life of Your Life (Before It's Too Late)" - Bước vào cuộc sống thứ hai (Trước khi quá muộn) và là cố vấn truyền thông đặc biệt cho CEO của Hearst Corporation, cho biết: "Nâng cao kỹ năng rất quan trọng, đặc biệt đối với khung thời gian lao động mới. Millennials và Gen Z sẽ có 60 năm sự nghiệp so với 40 năm sự nghiệp của cha mẹ họ. Điều này có nghĩa là cam kết học tập suốt đời với các khóa học, chứng chỉ và hơn thế nữa".

Joanna Chavers, giám đốc phụ trách nhân sự của cơ quan nhân sự và công ty tuyển dụng Atrium ở NoMad, nhấn mạnh thời gian "nhiều hơn nữa".

Monson nói thêm: "Tính linh hoạt chính là chìa khóa. Khi bạn có những người đã chờ đợi sự thay đổi trong một thời gian dài và họ thấy cơ hội để trở thành một phần trong số đó, họ rất vui mừng", cô nói. "Các công ty có thể cảm nhận được nỗi đau của việc hệ thống hiện tại bị phá vỡ và họ sẵn sàng đón nhận những ý tưởng mới. Nó tạo ra môi trường làm việc thực sự đáng kinh ngạc. Không có lý do gì mà công việc không nên là thứ mà chúng ta yêu thích và bị ám ảnh - mọi người đều chiến thắng. Đó là mục tiêu".