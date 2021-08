Trung úy hi sinh khi chống dịch được trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"

Dân trí Trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch, Trung úy Nguyễn Văn Chiến đã hi sinh. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Trung úy Chiến.

Chốt trực Covid-19, tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu - nơi Trung úy Nguyễn Văn Chiến tham gia làm nhiệm vụ.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Trung úy Nguyễn Văn Chiến (SN 1995, chiến sĩ Đội An ninh, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã dũng cảm hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 6/8, đoạn ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1A và đường đi vào UBND xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến Trung úy Nguyễn Văn Chiến tử vong.

Trong chiều 7/8, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức trang trọng lễ viếng, lễ truy điệu Trung úy Nguyễn Văn Chiến theo nghi thức Công an nhân dân và phong tục địa phương tại xóm 2, xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu).

Được biết, hoàn cảnh gia đình Trung úy Nguyễn Văn Chiến hết sức khó khăn, mẹ làm ruộng nuôi 4 anh em ăn học, còn người bố thì đi làm thuê ở miền Nam. Trung úy Chiến là con trai duy nhất trong gia đình.

