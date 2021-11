"Trò chơi con mực" tác động tiêu cực đến giới trẻ Việt Nam ra sao?

Dân trí Sau hơn 2 tháng công chiếu, bộ phim "Trò chơi con mực" (Squid Game) đã có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với cư dân mạng, nhất là giới trẻ Việt Nam.

Poster giới thiệu phim "Trò chơi con mực".

Bộ phim công chiếu trực tiếp vào ngày 17/09/2021, với tính chất cách điệu, sử dụng các trò chơi của trẻ con (đèn xanh, đèn đỏ, vẽ dalgona, kéo co, cờ đá cẩm thạch, vượt cầu và trò chơi câu mực) nhưng với quy mô dành cho người lớn; sau mỗi thử thách là ngập tràn trong máu và xác chết.

Sau 4 tuần công chiếu, "Trò chơi con mực" đã cán mốc 111 triệu lượt xem. Con số biết nói này đã cho thấy sức ảnh hưởng của bộ phim với người xem, trong đó có giới trẻ Việt Nam.

Cơn sốt "Squid Game" lố lăng tràn lan mạng xã hội

Mặc dù đã được dán nhãn 18+, nhưng có vẻ như tất cả mọi người đều đang phớt lờ và "Trò chơi con mực" đã vô tình trở thành trào lưu lố lăng tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, gây tác động không nhỏ đến học sinh các cấp.

Nguyễn Thu Hà (sinh viên năm nhất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cảm thấy vô cùng khó chịu khi ngày ngày trên các nền tảng TikTok, Youtube, thậm chí cả Instagram tràn lan những hashtag #Squid Game cùng vô số nội dung phản cảm và thiếu sự kiểm duyệt.

Chỉ cần gõ hashtag #Squid Game trên nền tảng TikTok và Instagram có đến hàng trăm nghìn, hàng triệu thậm chí hàng tỷ bài viết, video (Ảnh chụp màn hình).

Thu Hà chia sẻ: "Mình dùng các mạng xã hội để trao đổi thông tin, học hỏi được điều hay chứ không phải xem những thứ vô bổ, đu trend một cách thiếu văn hóa như trên TikTok, YouTube của những KOL hay các kênh YouTube dành cho trẻ em.

Những hình ảnh lố lăng, ăn mặc hở hang gắn hashtag #Squid Game để câu like gây phản cảm, vô tình mình còn thấy em trai "mê mẩn" xem những bức hình đó. Hay những kênh YouTube được thiết kế dành cho trẻ 12 tuổi cũng bắt trend và rất thu hút người xem".

Video sau khi đăng tải một ngày đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem, với nội dung phản giáo dục đối với trẻ nhỏ và thậm chí cả GenZ (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, Lưu Văn Hiệp, nam sinh Học viện Nghệ thuật Quốc gia, bày tỏ: "Theo mình, "Trò chơi con mực" sẽ chỉ là một bộ phim giải trí khi nó không bị biến tấu thành trào lưu xấu trên mạng xã hội. Bản thân là một người thích xem phim kinh dị, mình thấy mức độ bạo lực hay chết chóc trong phim chưa đến mức gây ám ảnh tâm lý.

Tuy nhiên, nếu xem quá nhiều lần hoặc gặp liên tục thì nội dung phim sẽ luôn lưu lại trong đầu. Nhiều bạn trẻ có thể bắt chước ngôn ngữ bạo lực và hành vi hung hăng tàn nhẫn trong phim, dẫn tới các tình huống xấu không mong muốn."

Tác động sâu sắc vào tâm lý của giới trẻ

Phùng Thị Nguyên Chi (sinh viên trường Đại học Thủ đô) có chung nhận định với rất nhiều bạn trẻ rằng cảnh nóng 18+ trong phim đang hạ thấp giá trị của phụ nữ và mô tả họ giống như những "công cụ tình dục".

Nguyên Chi cho hay: "Nhân vật Mi Nyeo đã dùng chính giá trị bản thân để phục vụ người đàn ông cô không yêu, với mục đích tìm một sự sống và cơ hội đi tiếp. Do cảnh nóng này mà rất nhiều bạn trẻ đã trỗi dậy một phần dục vọng, cũng đã có rất nhiều video nhái bộ phim này mang tính chất khiêu dâm khiến mình vô cùng bức xúc.

Những bộ phim Trò chơi con mực nhái 18+ khiến nhiều bạn trẻ tò mò, gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý.

Ngoài ra, Nguyên Chi cũng cho rằng không ít bạn trẻ Việt Nam xem phim này xong lại đổ lỗi cho cuộc sống, đề cao cái tôi cá nhân mà không chịu nỗ lực và cố gắng.

Nguyên Chi tâm sự: "Mình có đọc rất nhiều chia sẻ của giới trẻ, nhất là những bạn sinh viên sau khi xem hết 9 tập phim "Trò chơi con mực". Các bạn đều coi trọng chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên hàng đầu, vượt qua cả lợi ích của nhóm cộng đồng.

Với suy nghĩ như vậy, họ dễ dàng nản chí, bỏ việc để tham gia vào các con đường làm giàu phi pháp, đánh bạc, cá độ…. Mình hoàn toàn sốc sau khi đọc được những chia sẻ đó, nếu tác động sâu sắc vào tâm lý như vậy thì quả thật rất khó để có thể thay đổi".

Đồng quan điểm với Nguyên Chi, Đặng Trà My (sinh viên Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) còn lo sợ nếu bị ăn sâu vào tâm lý thì giới trẻ khó có thể phân biệt giữa tưởng tượng và thực tế.

"Những sự việc thương tâm xảy ra đều bắt nguồn từ chính phim ảnh bạo lực, ở độ tuổi này thì giới trẻ sẽ rất dễ bị tổn thương và có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của bạo lực, nhất là bạo lực học đường. Nó sẽ gặm nhấm và ăn mòn các mối quan hệ, nhân cách, bóc lột các cá nhân và thúc đẩy những hành vi phạm pháp.

Bộ phim còn khiến cho nhiều bạn rơi vào trạng thái hoang tưởng rằng xã hội không có sự an toàn. Những trò chơi đa số đều giết, cướp, đốt nhà, phá hủy đồ vật… và cảm xúc mãn nguyện sẽ còn đọng lại trong suy nghĩ của người xem. Do đó, mình mong muốn sẽ có sự vào cuộc và giám sát chặt từ các cơ quan chức năng khi phát hành những bộ phim tương tự tại Việt Nam", Trà My tâm sự.

Hệ lụy nguy hiểm từ những bộ phim bạo lực vốn không phải lần đầu tiên được cảnh báo. Những trào lưu, thử thách nguy hiểm có thể lan truyền rất nhanh trong thời đại 4.0.

Sự xuất hiện của những trò chơi độc hại trên một lần nữa là lời cảnh báo với các bậc phụ huynh về những nội dung mà con em mình sẽ tiếp xúc trên mạng xã hội. Cần có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp nhằm tránh để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho giới trẻ.

Văn Hiền - Đinh Phấn