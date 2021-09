"Trinh tiết" thời nay có đáng giá "ngàn vàng" hay chỉ là một màng sinh học?

Dân trí Hãy định nghĩa rõ "trinh tiết" là gì trước khi bắt đầu tìm kiếm người yêu. Còn trinh nghĩa là gì? Chưa từng yêu, chưa từng cởi đồ hay là một màng sinh học biết "chảy máu" trong lần đầu quan hệ?

Thời gian qua không ít trường hợp các anh, các chú lên các show hẹn hò yêu cầu người yêu của mình còn trinh tiết và thẳng thừng phản ứng từ chối khá thô thiển nếu nhân vật nữ không đáp ứng tiêu chí khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Vậy bạn trai có sai khi yêu cầu người yêu còn trinh hay không? Và "trinh tiết" thực sự là gì?

KOL Đích Lép là Đại sứ của Youtube năm 2020; người sáng lập của Group Chào Cờ Chào, Loli & The Wolf, Monkey in Black, Yêu là đủ và Tizi Đích Lép. Vừa rồi hệ sinh thái Love & Sex Education "Yêu Là Đủ" đã vinh hạnh trở thành Top 1 dự án cuộc thi khởi nghiệp Entrepreneurship World cup tại Việt Nam và đại diện duy nhất Việt Nam thi đấu chung kết thế giới.

Bạn Huỳnh Quang Minh (sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia TPHCM ), hay còn được gọi với cái tên Đích Lép là một KOL, người sáng tạo nội dung chuyên về mảng tình yêu, giáo dục giới tính và phát triển bản thân cho rằng, thực sự xung quanh chúng ta có rất nhiều người mang tư tưởng, suy nghĩ đó, chỉ là họ không nói cho người khác biết thôi.

Và nếu bạn là một người mong muốn người yêu mình còn trinh thì clip này của Đích Lép sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn hay ho đấy!

Clip: Bạn trai có sai khi yêu cầu người yêu còn trinh hay không? Trinh tiết thực sự là gì?

Bạn có sai khi mong muốn người yêu mình còn trinh hay không?

Trả lời câu hỏi trên, quan điểm của Đích Lép là: "Không, bạn không sai. Nhưng bạn cũng chẳng đúng, vì gần như đây không phải là một vấn đề đúng - sai mà nó giống như một cái "gu". Và đã là gu thì bạn có mong muốn người yêu mình biết bay cũng chẳng có gì sai cả?".

Vậy khi nào bạn sẽ sai? Bạn chỉ sai khi áp đặt tư tưởng đó lên tất cả mọi người, coi đó là một chuẩn mực đạo đức mà mọi người phải nghe theo bạn. Nếu mọi không nghe bạn sẽ công kích họ như một người phạm tội.

Nếu bạn có người yêu, hãy nói rõ với nhau ngay từ đầu. Đừng đợi đến lúc quen nhau lâu rồi phát hiện ra cô ấy không còn trinh và bạn bắt đầu đau khổ chì chiết cô ấy. Hoặc trường hợp tệ hại hơn, bạn biết cô ấy không còn trinh, không hài lòng nhưng vẫn tiếp tục quen và đến khi có xích mích thì lại lôi chuyện trinh tiết ra để hành hạ tinh thần bạn gái. Nếu bạn như vậy thì làm ơn ngay từ đầu đừng quen cô ấy. Khổ cả bạn, khổ cả họ.

Định nghĩa rõ hai từ "trinh tiết" trước khi bước vào một tình yêu

Điều gì bạn nên biết? Hãy định nghĩa rõ "trinh tiết" trong suy nghĩ của bạn là gì trước khi bắt đầu hành trình tìm kiếm một cô người yêu để thỏa mãn điều đó. Còn trinh nghĩa là gì? Chưa từng yêu một ai, chưa từng hôn một ai, chưa từng cởi đồ ra hay là cởi rồi nhưng chưa "cho vào trong"? Hay chỉ đơn giản bạn cần một cái màng biết "chảy máu" trong lần đầu quan hệ với bạn?

Đích Lép từng hỏi câu hỏi này với rất nhiều người, khi đào sâu vào thì họ lại không có câu trả lời.

"Lý do mình hỏi là vì đa số các bạn đều định nghĩa màng trinh là cái màng biết chảy máu. Nhưng có tới hơn 50% phụ nữ khi quan hệ tình dục lần đầu không chảy máu. Nhiều lý do lắm, vì họ sinh ra đã không có màng trinh rồi, vì màng trinh của họ bị tổn hại do vô ý gặp tai nạn hồi nhỏ…

Vậy nếu như cô ấy tuyệt đối chưa hề quan hệ với ai, nhưng lần đầu quan hệ với bạn lại không chảy máu, bạn sẽ đối xử với cô ấy thế nào? Có còn tin tưởng cô ấy nữa không? Suy nghĩ kỹ điều này nhé. Và còn có trường hợp bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào "lần đầu" nên dẫn đến lần đầu mà không chảy máu thì cô ấy đau đớn, tủi thân không dám nhìn mặt bạn và cảm giác mình oan ức tới mức có thể trầm cảm".

"Như mình nói ở trên, bạn là người không cởi mở về vấn đề trinh tiết thì mọi thứ vẫn ổn, nếu như bạn coi đó chỉ là điểm cộng trong mắt bạn. Ngoài điểm cộng đó thì bạn vẫn "mở to mắt" để quan sát thấy những điểm tốt khác của một cô gái - khi quyết định họ trở thành người yêu của mình.

Còn khi bạn bị màng trinh "che mắt" rồi, khi chỉ "còn trinh" là bạn tự động đồng ý, mất trinh bạn sẽ tự động từ chối thì bạn sẽ thiệt thòi nhiều. Nói tóm lại, mình vẫn cho rằng, trinh tiết là vấn đề nhiều người nghĩ nhưng không ai nói. Chính vì vậy mà khi có một người nói thì mọi người sẽ phẫn nộ. Cá nhân mình tôn trọng gu của mọi người nhưng sẽ không tôn trọng nếu như người đó bắt đầu đánh giá một cô gái thông qua trinh tiết", nam KOL nhấn mạnh.

Tại sao ngày nay trinh tiết vẫn là câu chuyện gây "sóng gió" nhiều mối quan hệ?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm - Trung tâm đào tạo & ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, chuyên gia tâm lý với hơn 15 năm kinh nghiệm, đã tham gia tư vấn tâm lý hơn 1000 trường hợp gặp các vấn đề tâm lý - tình yêu - hôn nhân - gia đình cho rằng: "Ở thế kỷ 21 mà chúng ta vẫn đem chuyện này ra bàn thì thực sự là khó phát triển nổi. Chúng ta không thể nói vấn đề này đúng hay sai vì nó thuộc về quan niệm, quan điểm của mỗi cá nhân. Nhưng nếu nói về quy luật khách quan, đặt câu chuyện trinh tiết trong thời buổi này chúng ta sẽ có nhiều khía cạnh để tranh luận với nhau".

Theo nữ chuyên gia tâm lý, từ năm 1960 ở phương Tây đã có một của "Cách mạng tình dục" làm cho con người được giải phóng khỏi những ràng buộc về quan hệ tình dục. Làn sóng đó trong những năm gần đây mới được các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam tiếp nhận.

Giới trẻ Gen Z (sinh năm 2000 trở đi) ủng hộ làn sóng tư tưởng đó và thấy rằng quan hệ tình dục là chuyện của cá nhân, không có gì ảnh hưởng lớn lao hay nghiêm trọng. Còn những người sinh từ thập niên 60-70-80 trở về trước lại có nền giáo dục theo tư tưởng tư tưởng Khổng tử- Mạnh tử, tư tưởng phương Đông - nghĩa là phải giữ gìn trinh tiết vì "chữ trinh đáng giá nghìn vàng". Do vậy, người phụ nữ trước đây phải bằng mọi giá để giữ chữ trinh.

Tại sao ngày nay trinh tiết vẫn trở thành câu chuyện "sóng gió" như vậy? Bởi vì chúng ta đang "pha chè" giữa hệ tư tưởng cũ và luồng gió tư tưởng mới của văn hóa phương Tây về tự do tình dục.

Đa phần giới trẻ ngày nay thấy rằng quan điểm ngày xưa không còn phù hợp với họ nữa và làm cho con người bị dồn ép, do vậy họ không tiếp nhận tư tưởng giữ trọn trinh tiết nữa. Bởi thế, bây giờ chúng ta mang hai tư tưởng khác nhau, hai giá trị khác nhau đi so sánh thì không thể nói đâu là đúng đâu là sai. Nó khập khễnh quá, không cùng tiêu chí chung để đánh giá vấn đề.

Hai cách sống, hai luồng tư tưởng quan điểm khác nhau thì không nên đem phân tích rạch ròi đâu mới là tư tưởng đúng. Vấn đề là bạn theo đuổi giá trị nào và chọn lựa sống theo cách nào. Và mong muốn của bạn có phù hợp với thế giới khách quan hay không, đó là lựa chọn của bạn.

Nếu một người bạn trai bảo rằng họ muốn tìm một người bạn gái hoặc một người vợ còn trinh tiết vì họ tôn trọng điều đó thì cũng không có gì sai.

Nếu bạn trai cho rằng trinh tiết để nói về một cô gái rất ngoan ngoãn, nết na, có giáo dục, ngay ngắn, không có một lối sống buông thả, không quan hệ bừa bãi, dễ dãi thì chúng ta có thể thông cảm. Nhưng nếu anh ta nói "tôi muốn một người con gái còn trinh nghĩa là còn ngon lành, nguyên xi", vậy có bao giờ anh ta đặt câu hỏi bản thân anh có còn trinh tiết không?

Trước đây anh có quen ai, quan hệ với ai chưa? Anh không có được điều đó, anh vẫn quan hệ với hết cô này đến cô khác và sau đó lại đòi kiếm một người yêu con còn trinh tiết thì luật nhân quả cũng không có cách nào để có được điều ấy. Có một điều gì đó mâu thuẫn trong tư tưởng, cách làm, cách nghĩ của anh.

Nếu một bạn trai đi tìm cô gái còn trinh tiết cũng có đấy nhưng rất hiếm, bởi vì các bạn trẻ ngày nay họ không sống theo giá trị đó nhiều. Họ không còn tôn trọng giá trị đó nữa mà mình cứ đi tìm một cô gái như vậy là mình gây khó, gây khổ cho chính mình.

Không nên dùng màng trinh để đánh giá nhân phẩm

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm, về mặt sinh học trinh tiết chính xác là một cái màng sinh học của người phụ nữ.

"Màng trinh còn là chứng tỏ cô gái đó chưa từng trải qua chuyện chăn gối với ai, chưa từng quan hệ với ai, cô ấy còn trong sáng, nguyên xi. Nó chỉ nói lên điều đó thôi chứ cũng không nói lên được điều gì lớn lao như người ta nói thời xưa là... nghìn vàng, nghìn bạc gì đâu", chuyên gia Nguyễn Thị Tâm phân tích. Theo bà, trong thực tế nếu bạn nam đặt quá nặng vấn đề đó thì cũng có một câu chuyện khác là có những người con gái sinh ra đã không có màng trinh hoặc màng trinh của họ quá mỏng cho nên tuổi thơ chạy nhảy vui chơi, leo trèo, tắm sông bị mất đi. Vậy nếu bạn nam "căn ke" vào cái màng trinh để đánh giá nhân phẩm của một cô gái thì quá máy móc và thô thiển.

Còn nếu cô gái đó chưa từng quan hệ với ai và cũng chưa bị tai nạn mất màng trinh nhưng tâm hồn của cô gái đó lại không phù hợp với bạn nam về mặt nhân cách, tính cách, các giá trị sống thì dù cô ấy còn trinh nhưng nếu bạn tác hợp với cô ấy liệu bản thân bạn có hạnh phúc hay không?

"Nếu chúng ta chỉ mang màng trinh ra để nói thì đôi khi đó thành ra câu chuyện buồn cười.

Nếu chàng trai coi rằng đó là để biểu hiện cho một cô gái có giáo dục, đoan chính, không sống buông thả, không bừa bãi thì được nhưng nó cũng không phải là một giá, một tiêu chí, một tiêu chuẩn bắt buộc. Việc xét nét vào một điều gì đó mang tính vật lý như vậy rất khó và có thể tạo ra những oan trái trong cuộc đời", chuyên gia Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.

Lệ Thu