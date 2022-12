"Tôi và người yêu cũ hẹn hò được bảy năm và đã chia tay hai năm trước. Đó là quyết định của tôi và đó không phải là một quyết định dễ dàng nhưng tôi chưa bao giờ hối hận dù chỉ một giây.

Chúng tôi có những mong muốn khác nhau trong cuộc sống và chúng tôi có những ưu tiên khác nhau. Bây giờ tôi hạnh phúc hơn rất nhiều và tôi biết anh ấy cũng vậy.

Tôi biết điều đó không phải vì chúng tôi giữ liên lạc mà vì tôi kiểm tra Instagram của anh ấy hàng ngày. Tôi thấy những nơi anh ấy đến, những món anh ấy ăn, cô gái mới anh ấy hẹn hò.

Đôi khi, tôi nghĩ việc tôi truy cập vào trang mạng xã hội của anh ấy chỉ để làm tổn thương cảm xúc của chính mình. Nó giống như ấn tay vào vết bầm tím, bởi vì tôi cảm thấy như nó đang ngăn cản tôi chữa lành mọi vết thương lòng.

Dù biết thế nhưng tôi không thể dừng lại. Tại sao tôi lại bị ám ảnh với việc kiểm tra tình hình của anh ấy trong khi tôi không còn muốn ở bên anh ấy và tôi đang hẹn hò với người khác.

Tôi cảm thấy tồi tệ mỗi khi xem trang cá nhân của anh ấy. Tuy nhiên, tôi không thể dừng lại. Liệu có ổn không khi tôi sẽ mãi mãi làm điều này cho đến hết đời? Làm sao để tôi dừng việc làm này".

"Tôi không thể dừng kiểm tra Instagram của bạn trai cũ" (Ảnh minh họa: First Quarter).

Sophia Benoit, nhà văn nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ, đã có câu trả lời cho vấn đề này. Sophia thường xuyên viết bài cho các chuyên mục về tình yêu, chuyện hẹn hò và văn hóa cho các tạp chí tên tuổi như GQ, The Cut, The Guardian, Allure, Refinery29. Cô luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích về chuyện tình cảm của các cặp đôi.

Văn sĩ Sophia Benoit chia sẻ: "Gần đây tôi phát hiện ra rằng người yêu cũ thời đại học của tôi đã có con, điều mà anh ấy vô cùng mong muốn khi chúng tôi ở bên nhau còn tôi thì không.

Tôi phát hiện ra bằng cách kiểm tra Facebook của anh ấy và tệ hơn nữa, anh ấy đã hủy kết bạn với tôi nên tôi chỉ có thể xem vài bức ảnh công khai của anh ấy bên vợ con.

Thực ra tôi vào trang cá nhân của bạn trai cũ chỉ để cho một người bạn của tôi xem mặt anh ấy và tôi bất ngờ trước thông tin anh ấy có con. Tôi cho rằng, là con người, tại sao tôi không thể tò mò một chút về việc anh ta đang ở đâu, làm gì? Thật kỳ lạ khi tình yêu sâu đậm ngày đó đã phai nhạt hoặc kết thúc.

Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có sự quan tâm tới người yêu cũ ở một mức độ nào đó. Tôi không còn yêu người cũ nhưng tôi vẫn hoàn toàn có thể quan tâm tới cuộc sống của anh ấy.

Tuy nhiên, tôi nghĩ bạn hiểu rằng việc kiểm tra tài khoản mạng xã hội của người yêu cũ hàng ngày là hơi quá đà và điều đó dường như không mang lại cho bạn lợi ích gì. Trên thực tế, nó còn đang làm hại bạn. Vậy tại sao bạn không thể dừng lại?

Tôi đưa ra một số phỏng đoán, có lẽ bạn cảm thấy mình đáng bị trừng phạt vì đã kết thúc mối quan hệ; bạn nhớ người mà bạn đã từng ở bên hoặc có thể bạn không hài lòng với bạn trai hiện tại...

Tôi không biết bạn suy nghĩ cụ thể như thế nào nhưng đôi khi bộ não của chúng ta thực sự bế tắc mà không có lý do chính đáng. Thật không may, những thói quen không lành mạnh khó bỏ hơn nhiều so với những thói quen lành mạnh.

Tôi tin là bạn sẽ không làm điều này trong suốt phần đời còn lại của mình. Một ngày nào đó, người đàn ông này và cuộc sống của anh ta sẽ trở nên kém thú vị đối với bạn. Để làm việc đó ngay từ bây giờ. Bạn nên tìm ra cách thay đổi thói quen chứ không phải mong muốn của bạn.

Khuyến nghị mạnh mẽ nhất của tôi là bạn hãy chặn (block) anh ấy trên mạng xã hội. Nếu bạn không nghĩ rằng mình có thể tự làm được, hãy nhờ một người khác nhấn nút block giúp bạn.

Sau một thời gian chừng vài tháng, bạn có thể bỏ chặn anh ấy trong một ngày. Khi bạn quay lại kiểm tra Instagram của bạn trai, rất có thể bạn không còn cảm thấy hào hứng nữa. Nếu bạn thực hiện thành công, hãy tự thưởng cho mình một món quà nhỏ.

Hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn thực sự không thích xem Instagram của người cũ. Hãy tưởng tượng về tất cả những việc tốt đẹp khác nếu bạn từ bỏ thói quen này, ví như đi du lịch nhiều hơn, dành thời gian nhiều hơn cho bạn trai hiện tại, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa...

Tôi tin rằng bạn có thể và sẽ dừng việc này. Bạn cũng sẽ cảm thấy thực sự vui vẻ, bình an khi làm được việc đó.