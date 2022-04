TikTok công bố biện pháp mới nhằm bảo vệ người dùng vị thành niên

Ứng dụng chia sẻ video này cho biết, việc thay đổi cơ chế bảo mật sẽ khiến tài khoản TikTok của những người dùng 16-17 tuổi được mặc định bị vô hiệu hóa tính năng nhắn tin trực tiếp. Để có thể sử dụng tính năng này, chủ tài khoản cần chủ động chuyển sang một tùy chọn chia sẻ khác.

Ngoài ra, TikTok sẽ cập nhật thêm tính năng chọn lọc đối tượng xem video trước khi đăng tải. Với bản cập nhật này, người dùng có thể lựa chọn hiển thị nội dung họ đăng tải cho tất cả những người theo dõi họ xem, hoặc cài đặt chế độ chỉ bạn bè, hoặc chỉ mình họ xem được.

Một bé gái đang dùng ứng dụng TikTok trên smartphone (Ảnh: Peter Byrne/PA).

TikTok cho biết, những thay đổi này sẽ được triển khai trong vài tháng tới, nhằm tăng cường sự bảo vệ đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời giúp thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về các tùy chọn chia sẻ có sẵn của ứng dụng này.

Việc cập nhật tính năng bảo mật được triển khai sau khi nền tảng chia sẻ video này mặc định đặt các tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi ở chế độ riêng tư (Private) và giới hạn một số tính năng, nhắn tin trực tiếp với những tài khoản từ 16 tuổi trở lên.

Chính sách của TikTok cho phép bất kỳ người dùng nào từ 13 tuổi trở lên có thể đăng ký tài khoản, nhưng các nhà vận động an toàn trực tuyến khuyến khích các nền tảng mạng xã hội cần có thêm nhiều biện pháp để bảo vệ người dùng trẻ tuổi trước những mối nguy trên mạng xã hội. "TikTok ưu tiên đảm bảo một cộng đồng có những trải nghiệm an toàn và tích cực", Alexandra Evans, người đứng đầu chính sách công về an toàn trẻ em của TikTok, chia sẻ.

"Thông qua việc trao đổi với thanh thiếu niên, phụ huynh, các tổ chức phi chính phủ và cơ sở giáo dục, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển những phương thức mới, để các thanh thiếu niên tìm thấy niềm vui và thỏa sức sáng tạo khi sử dụng TikTok mà vẫn đảm bảo sự an toàn''.

Bản cập nhật mới nhất cũng bao gồm một tính năng mới - tự động tắt thông báo vào lúc 9h tối đối với các tài khoản người dùng trong độ tuổi 13-15 và 10h tối đối với độ tuổi 16-17.

TikTok cho biết họ muốn người dùng trẻ tuổi hình thành những thói quen tốt từ sớm, và kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị là một việc quan trọng hướng tới mục tiêu đó.

Andy Burrows, người phụ trách chính sách trực tuyến về an toàn trẻ em tại tổ chức từ thiện NSPCC dành cho trẻ em, cho biết: "Những biện pháp tăng cường sự riêng tư này sẽ cho phép trẻ em quyền kiểm soát ai có thể liên hệ với mình và xem nội dung của mình, giảm thiểu nguy cơ bị những kẻ xấu tiếp cận".