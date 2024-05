Thánh ăn Nhật Bản bất ngờ giải nghệ vì không còn cảm thấy... đói

Takeru Kobayashi (46 tuổi) giành được 6 danh hiệu liên tiếp tại Cuộc thi ăn xúc xích Nathan nổi tiếng quốc tế ở New York, Mỹ. Anh ăn hết 64,5 cái xúc xích chỉ trong thời gian ngắn.

Ở tuổi 23, anh tạo dựng được tên tuổi khi tham gia cuộc thi ăn uống của Nhật Bản. Thời điểm đó, anh ăn 60 đĩa sushi, 2,7kg khoai tây và 16 bát mỳ ramen chỉ trong một lần.

Tại cuộc thi khác về ăn uống ở Đài Loan (Trung Quốc), anh chiến thắng khi ăn ngấu nghiến 5,5kg thịt cừu hầm trong 24 phút. Tại Hong Kong (Trung Quốc), anh trở thành nhà vô địch sau khi ăn 100 cái bánh bao thịt lợn hấp chỉ trong 12 phút.

Vào thời hoàng kim của mình, Takeru Kobayashi tiêu thụ lượng thức ăn rất lớn chỉ trong một lần ăn (Ảnh: Head Topics).

Theo SCMP, Takeru Kobayashi có thu nhập hơn 650.000 USD/năm (16,5 tỷ đồng) nhờ niềm đam mê ăn uống. Số tiền này quá đủ để anh nuôi cả gia đình.

Gần đây, anh công bố kế hoạch giải nghệ của mình thông qua bộ phim tài liệu Hack Your Health: The Secrets of Your Gut. Nội dung của bộ phim là phân tích hệ thống tiêu hóa của con người, mối quan hệ giữa đường ruột, chế độ ăn uống và sức khỏe.

Takeru Kobayashi chia sẻ, anh không còn cảm thấy đói nữa. Vợ anh cho biết, anh từng nhịn ăn 3 ngày liền mà không thấy đói.

"Khi ăn quá nhiều, bạn sẽ mất khả năng ngửi thức ăn và bỏ qua các tín hiệu từ cơ thể, chẳng hạn là cảm giác no", Takeru Kobayashi nói.

Khả năng ăn uống của Takeru Kobayashi khiến mọi người không khỏi kinh ngạc (Video: The Oregonian).

Sau nhiều lần đi khám sức khỏe, các chuyên gia y tế không tìm thấy sự bất thường nào trong đường ruột của Kobayashi. Tuy nhiên, việc chụp cộng hưởng từ (MRI) đã tiết lộ nguyên nhân khiến anh ấy chán ăn.

Khi Kobayashi nhìn thấy thức ăn, tất cả vùng não liên quan đến việc ăn uống sẽ kích hoạt, tạo cảm giác buồn nôn và chán ăn.

"Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không biết não tôi còn khỏe không", Kobayashi bị sốc.

Tuy nhiên, chuyên gia sức khỏe đã khuyên anh: "Hãy học cách lắng nghe cơ thể để cảm nhận những hương vị và mọi thứ phù hợp với bạn".

Nhiều năm ăn uống quá độ đã gây ra hậu quả nặng nề nên nhà vô địch thế giới đã quyết định giải nghệ (Ảnh: The Spun).

Nhằm cải thiện thói quen ăn uống của mình, Kobayashi bắt đầu sử dụng các nguyên liệu giàu dinh dưỡng như quả bơ, lá tía tô, nấm hương và tỏi vào các món ăn hàng ngày.

"Tôi muốn sống khỏe mạnh và lâu dài nên tôi quyết định từ bỏ các cuộc thi ăn uống mang tính cạnh tranh. Trong 20 năm qua, tôi đã làm việc trong lĩnh vực này. Quyết định này có thể mang lại hậu quả, nhưng quan trọng nhất là tôi muốn có sức khỏe tốt hơn", Takeru Kobayashi chia sẻ.

Việc giải nghệ của anh đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

"Tôi chưa bao giờ nhận ra cuộc đấu tranh giữa sức khỏe và công việc của bạn cho đến khi tôi xem bộ phim này", người dùng mạng xã hội để lại bình luận.

"Bộ phim đã giúp tôi hiểu rõ hơn về mối quan hệ của thực phẩm với đường ruột của mình. Cảm ơn bạn đã đưa ra quyết định rất thẳng thắn và hãy chăm sóc cơ thể mình nhé", một người khác nói.