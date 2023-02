Tết trồng cây: Tuổi trẻ Bộ LĐ-TB&XH góp sức trồng mới hàng ngàn cây xanh

Ngày 31/1, Đoàn Thanh niên (TN) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với Đoàn TN Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), Đoàn Than Quảng Ninh và Công ty Than Uông Bí tổ chức Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023.

Các cán bộ, đoàn viên tham gia chương trình (Ảnh: Minh Nhật).

Cách đây hơn 63 năm, ngày 28/11/1959 với tầm nhìn chiến lược và tình yêu thiên nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân với nhan đề "Tết trồng cây", Người đã phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân.

Lễ phát động được tổ chức tại mặt bằng mức +173 Khu Đồng Vông, thuộc phường Vàng Danh, thành Phố Uông Bí (Ảnh: Minh Nhật).

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, toàn dân ta đã thực hiện "Tết trồng cây" đầu tiên trong dịp Tết nguyên đán năm Canh Tý (1960). Từ đó tới nay, "Tết trồng cây" theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta mỗi dịp tết đến xuân về.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Hoạt nhấn mạnh: " Đây là hoạt động tiếp nối truyền thống tốt đẹp của sự phối hợp giữa các thế hệ cán bộ đoàn, cũng như Đảng ủy, Lãnh đạo 2 Ngành (Ngành LĐ-TB&XH và Ngành Than - PV).

Việc phối hợp này cũng là một cơ hội để đoàn viên, thanh niên 2 đơn vị chia sẻ về các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động của Tập đoàn, nhất là việc nắm bắt tình hình thực tế tại nơi sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động".

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Hoạt phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Minh Nhật).

Cũng tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Tập đoàn TKV Khuất Mạnh Thắng chia sẻ rằng, trong quá trình xây dựng và phát triển của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam luôn coi công tác bảo vệ môi trường là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của mình.

Trong khuôn khổ lễ phát động tại mặt bằng mức +173 Khu Đồng Vông, thuộc phường Vàng Danh, thành Phố Uông Bí, tuổi trẻ các đơn vị đã trồng mới 3.000 cây phi lao, chiều cao từ 1 - 1,2m góp phần cải tạo đất ở các bãi thải mỏ, nâng cao độ che phủ rừng, chống sạt lở, xói mòn và cải tạo, phục hồi môi trường.

Tuổi trẻ các đơn vị đã trồng mới 3.000 cây phi lao, chiều cao từ 1 - 1,2m (Ảnh: Minh Nhật).

Đây là một trong các hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ trong công tác giữ gìn bảo vệ môi trường tự nhiên.

"Đến nay các cấp Đoàn trong toàn TKV và tuổi trẻ Bộ LĐ-TB&XH luôn tích cực đề xuất đảm nhận và phát động, ra quân tết trồng cây và thực hiện trồng cây trong năm.

Cây xanh sẽ góp phần cải tạo đất ở các bãi thải mỏ, nâng cao độ che phủ rừng, chống sạt lở, xói mòn và cải tạo, phục hồi môi trường (Ảnh: Minh Nhật).

Mỗi năm đã có hàng trăm đợt ra quân ở các cơ sở đoàn với hàng trăm nghìn cây xanh các loại được trồng và chăm sóc tốt tại các khu vực hoàn nguyên bãi thải mỏ, khu vực khuôn viên khai trường, nhà giao ca, khu điều hành sản xuất, tuyến đường thanh niên quản lý, tổ chức đoàn đã tích cực đăng ký đảm nhận và thực hiện công trình đưa khuôn viên cây xanh vào khai trường sản xuất", anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn TN TKV cho biết.