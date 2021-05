Tặng bằng khen tài xế đưa bé gái 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng về nhà

Dân trí Trung ương Đoàn vừa trao bằng khen đến anh Nguyễn Xuân Trường về hành động đẹp, bảo vệ và tìm kiếm người thân cho cháu bé 2 tuổi đi lạc trong đêm tại huyện Phù Cát (Bình Định).

Tài xế gặp bé 2 tuổi lang thang một mình lúc 1h sáng ở Bình Định.

Sáng 26/5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Thành Trung đã trao bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến anh Nguyễn Xuân Trường, đoàn viên Chi đoàn thôn Ngãi An (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) về hành động đẹp: Bảo vệ và tìm kiếm người thân cháu bé bị lạc trong đêm tại huyện Phù Cát.

Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Thành Trung đã trao bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến anh Nguyễn Xuân Trường (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định cung cấp).

Trước đó, ngày 20/5, Huyện đoàn Phù Cát cũng đã trao tặng giấy khen đến anh Nguyễn Xuân Trường vì hành động đẹp này.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng giữa tháng 5/2021, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip dài gần 4 phút do camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh tài xế bắt gặp cháu bé khoảng 2 tuổi lang thang một mình giữa đêm khuya. Người tài xế này sau đó đã tận tình gọi cửa từng nhà tìm người thân cho cháu bé.

Qua tìm hiểu, người tài xế trong clip nói trên là anh Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định). Anh Trường làm nghề cho thuê xe dịch vụ.

Cháu bé 2 tuổi lang thang một mình giữa đường lúc 1h sáng được anh Nguyễn Xuân Trường phát hiện và tìm người thân giao lại an toàn.

Chia sẻ với PV Dân trí, tài xế Nguyễn Xuân Trường cho biết, lúc đó khoảng 1h sáng 18/5, trên đường lái xe về nhà, qua thôn Chánh Thiện (xã Cát Thành, huyện Phù Cát), anh Trường phát hiện có một em bé khoảng 2 tuổi đi lạc giữa đường nên đã dừng xe lại, dắt cháu bé vào lề. Sau đó, anh gõ cửa từng nhà dân để nhờ tìm người thân đưa cháu bé về.

Sau khoảng 20 phút, có một người dân gần đó ra mở cửa và nhận ra cháu bé là con của một người trong xóm và người này dẫn anh Trường đến nhà, giao bé cho người mẹ.

Anh Mai Phước Trung (40 tuổi, bố bé gái) cho biết, anh có 4 người con, 3 trai và 1 gái. Cháu bé đi lang thang giữa đêm khuya được tài xế Nguyễn Xuân Trường gặp là con gái út hơn 2 tuổi.

"Hôm đó tôi đi làm biển không ở nhà, còn vợ tôi do đi làm về mệt quá nên ngủ say. Hơn nữa, mấy hôm nay trời nóng quá mở cửa ngủ cho mát nên con bé thức dậy rồi tự đi ra ngoài. May sao con tôi được anh Trường gặp và anh tìm đến tận nhà để gửi lại cháu cho vợ tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn đến anh Trường", anh Trung nói.

Anh Nguyễn Xuân Trường vui vẻ chia sẻ lại câu chuyện anh giúp bé 2 tuổi đi lạc giữa đường lúc đêm khuya.

Đoạn clip sau khi được đưa lên mạng xã hội, rất nhiều người cảm kích trước hành động của anh Trường. Tuy nhiên, cũng có người lo sợ cho rằng nếu đây là một cảnh dàn dựng để cướp tài sản thì tài xế có thể đã gặp nguy hiểm.

"Tôi không sợ bị dàn cảnh cướp mà chỉ sợ bị hiểu lầm là bắt cóc. Nhưng lương tâm tôi không cho phép bỏ cháu bé lại", anh Trường chia sẻ với PV Dân trí.

