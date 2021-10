Tân Trung úy xinh đẹp, nữ thủ khoa chuẩn "con nhà người ta"

Dân trí Với GPA 3.76/4.0 cho cả 4 năm học, Nguyễn Nhật Linh xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra cao nhất của của Học viện Cảnh sát nhân dân và được phong hàm Trung úy.

Tân Trung úy Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1999, quê Hà Tĩnh) tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành điều tra tội phạm trật tự xã hội, khoa Cảnh sát điều tra, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Nhật Linh cũng trở thành thủ khoa "đầu ra" và là một trong 87 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Nhật Linh là một trong 4 học viên được phong vượt cấp bậc hàm Trung úy khóa D43 của học viện.

Tân Trung úy Nguyễn Nhật Linh.

Nỗ lực với ước mơ màu xanh lá

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Tĩnh kiên cường, Nhật Linh sớm đã mang trong mình tinh thần lạc quan, chịu khó và mạnh mẽ. Ngay từ khi còn học tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đam mê mãnh liệt với bộ quân phục đã không ngừng thôi thúc cô bạn kiên định theo đuổi ước mơ vào ngành.

Nhật Linh chia sẻ: "Bố mình là bộ đội, tính chất công việc phải xa nhà liên tục. Còn mẹ là kế toán, công việc cũng rất bận rộn nên trách nhiệm bảo ban 2 em nhỏ học tập được mình gánh vác. Cũng chính vì lý do đó mà mình muốn trở thành một cảnh sát để có thể mạnh mẽ, rèn luyện ý chí thép và làm nền tảng cho các em cùng noi gương".

Trong suốt 12 năm học, Nhật Linh là học sinh giỏi toàn diện và từng đạt giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp Quốc gia năm lớp 12.

Không ngừng nỗ lực và phấn đấu, trong suốt 4 năm học Nhật Linh cũng khiến mọi người phải "trầm trồ" về những thành tích mà nữ sinh Hà Tĩnh đạt được.

"Thời gian đầu học tập tại trường, mình có hơi bỡ ngỡ vì mọi thứ xung quanh không như bản thân từng tưởng tượng. Môi trường học tập và yêu cầu kỷ cương được thắt chặt, trở nên quy củ hơn. Ngoài học các môn chuyên ngành thì mình được học võ rèn luyện thể chất", nữ Trung úy tâm sự.

Bước sang năm cuối theo học chuyên ngành điều tra tội phạm trật tự xã hội, Nhật Linh kể về quá trình học tập ở trường dù trái ngược so với suy nghĩ ban đầu nhưng đã dạy cho cô bạn nhiều bài học ý nghĩa, có giá trị.

9X cho biết: "Bản thân mình được học nhiều kiến thức thú vị về chuyên ngành và tiếp cận công nghệ cao. Với tất cả những bài học từ lý luận đến thực tiễn cùng sự động viên, hướng dẫn mà các thế hệ đi trước chỉ bảo, cô bạn được tiếp thêm sức mạnh, trở nên bản lĩnh và say mê với nghề hơn nữa".

Với Nhật Linh, kết quả trên là sự may mắn và cố gắng của bản thân cùng với đó là sự tận tụy giúp đỡ của thầy cô và bè bạn.

Nữ Trung úy nói: "Mình cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi có được kết quả trên. Nhớ khi đó đặt Học viện Cảnh sát ở nguyện vọng 1, đây là một lựa chọn mạo hiểm đối do thời điểm đó, mình vừa hoàn thành kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh và chỉ có 5 tháng để ôn thi đại học. Chỉ tiêu tuyển của các trường Công an đang giảm và chỉ tiêu tuyển 10% sinh viên nữ nên tỷ lệ chọi là rất cao.

Suốt thời gian học tập, tham gia vào nghiên cứu khoa học hay các cuộc thi mình cũng nhận được rất nhiều lời động viên và hỗ trợ bạn bè và các thầy cô trong trường. Hạnh phúc của mình là được sống trọn vẹn và ý nghĩa 4 năm thanh xuân tại ngôi nhà mang tên Học viện Cảnh sát nhân dân".

Bật mí về môn học "sát thủ" tại ngôi trường kỷ luật thép

Nhật Linh cho hay: "Do đặc thù đào tạo các sĩ quan Cảnh sát hỗ trợ hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm nên học viên Học viện Cảnh sát không những cần vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, nắm chắc luật pháp mà còn phải rèn luyện thể chất ở cường độ cao.

Hơn nữa, giữa sinh viên nam và sinh viên nữ không có khác biệt đáng kể về yêu cầu thể chất và cường độ tập luyện, trực gác nên đôi khi mình cảm thấy áp lực khi vừa học tập, vừa rèn luyện, trực gác và vừa tham gia các hoạt động Đoàn".

Nhật Linh được tuyên dương phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2019.

Môn học được gọi tên "sát thủ" đối với nữ sinh 9X chính là môn bơi lội. Linh cho biết cô bạn chỉ giỏi các môn điền kinh như chạy nhanh 100m hay chạy 800m, còn hoàn toàn không biết bơi.

"Cảm giác không theo kịp tiến độ của cả lớp, chìm trong làn nước không thể hít thở vô cùng bất lực. Nhưng mình đã quyết định tập bơi mỗi ngày sau giờ học, kể cả cuối tuần. Cuối cùng, khi xuống bể ở độ sâu 1m8 mình đã không còn sợ hãi, mà dần yêu thích môn học này".

Nhật Linh trả lời câu hỏi phản biện đề tài NCKH trong cuộc thi Nghiên cứu Khoa học dành cho Sinh viên Cảnh sát Châu Á do Đại học Cảnh sát Hàn Quốc tổ chức năm 2020.

Là một nữ học viên trong môi trường rèn luyện nghiêm khắc, cô bạn luôn cố gắng vượt qua những thử thách khó nhằn. Mỗi sáng thức dậy lúc 5h để tập thể dục, dọn vệ sinh khuôn viên trường. Sau đó về ký túc xá dọn dẹp trật tự nội vụ, đi ăn sáng ở bếp ăn tập thể rồi điểm danh lên lớp.

Tuy nhiên, giữa học viên nam và học viên nữ không có khác biệt đáng kể về khối lượng công việc, thời gian trực gác. Bù lại trong môi trường chỉ có khoảng 10% sinh viên là nữ nên các bạn nữ cũng có những sự ưu tiên nào đó, và thường được gọi với cái tên "những bông hồng thép".

"Tuy cảm thấy áp lực nhưng mình đã xác định rõ mục tiêu cần đạt được, lập thời gian biểu cụ thể cho mỗi mục tiêu ngắn, trung và dài hạn. Cuối cùng, cần phải nhớ rằng tài sản lớn nhất của tuổi trẻ là sức khỏe, cần đảm bảo được sức khỏe để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng cho việc học tập và rèn luyện", Nhật Linh nói thêm.

Châm ngôn sống của tân Trung úy Nhật Linh đó là: "Biết thôi vẫn chưa đủ mà còn phải áp dụng. Có ý muốn thôi vẫn chưa đủ mà còn phải thực hiện".

Nhật Linh trong quá trình "Ba cùng" với nhân dân tại thị trấn Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

Thành tích tiêu biểu của Trung úy Nhật Linh: - Thủ khoa đầu ra Học viện Cảnh sát nhân dân, GPA: 3.76/4.0, IELTS 7.5; - Gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân; - Danh hiệu Học viên xuất sắc toàn khóa học niên khóa 2017-2021; - Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Bộ Công An năm 2020; - Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương năm 2020; - Đạt danh hiệu Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2019; - Nhận học bổng Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm nhân tài năm học 2017-2018; - Đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh The Silver Tongue; - Đạt Giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát Châu Á IUCP lần thứ 6 năm 2020 với đề tài: "Signs of cyberbullying victims among Vietnamese adolescents" - "Dấu hiệu của nạn nhân bị bắt nạt trực tuyến trong thanh thiếu niên Việt Nam" - Giải Nhì cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019, 2019-2020. - Giải Nhất cuộc thi Sinh viên viết chuyên đề khoa học năm học 2019-2020, 2020-2021. - Giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020-2021 và được dự thi cấp Bộ.- Đạt giải nhất cuộc thi Olympic Luật Tố tụng hình sự (06/12/2019); - Đạt giải Nhì Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên toàn quốc năm 2020 (ngày 28/5/2020); - Tham gia khóa tập huấn ngắn hạn tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan - Tham gia làm sĩ quan liên lạc phục vụ Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ sáu về vấn đề ma túy (AMMD6) năm 2018; - Tham gia làm sĩ quan liên lạc phục vụ Hội nghị ba bên/song phương cấp Bộ trưởng Việt Nam - Lào - Campuchia về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 18 năm 2019.

Văn Hiền

(Ảnh: NVCC)