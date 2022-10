Sử dụng mạng xã hội có thể gây trầm cảm và rối loạn lo âu ở người trẻ

Facebook bị các chuyên gia nhận định là tác nhân làm gia tăng xu hướng mắc các bệnh về sức khỏe tâm lý ở sinh viên các trường đại học ở Mỹ (Ảnh minh họa: Weiwei Chen).

Sự xuất hiện của mạng xã hội Facebook trong các trường học ở Mỹ đã dẫn tới tình trạng trầm cảm tăng 9% và rối loạn lo âu tăng 12% ở sinh viên, theo kết quả nghiên cứu của giáo sư Luca Braghieri và các đồng nghiệp.

Nghiên cứu của Giáo sư Luca Braghieri tại Đại học Boccani (Italy) cùng cộng sự là Ro'ee Levy (Đại học Tel Aviv) và Alexey Makarin (Trường Quản lý Sloan của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ), công bố trên Tạp chí Kinh tế Mỹ với tiêu đề "Truyền thông xã hội và sức khỏe tâm thần", đã cho thấy tác động nhân quả từ việc sử dụng Facebook đến sự suy giảm sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

Các học giả đã nhận thấy khi phương tiện truyền thông xã hội bắt đầu phổ biến vào giữa những năm 2000, cũng là thời điểm sức khỏe tinh thần của người trẻ ở Mỹ có xu hướng giảm sút, nhưng nguyên nhân chưa hoàn toàn được xác định.

Facebook được thành lập tại Harvard vào tháng 2/2004 nhưng mãi đến tháng 9/2006 mới chính thức được giới thiệu tới công chúng. Từ tháng 2/2004 đến tháng 9/2006, Facebook lan truyền với tốc độ chóng mặt ở khắp các trường đại học Hoa Kỳ.

Kết hợp phân tích tập dữ liệu từ thời điểm Facebook được giới thiệu tại 775 trường đại học tại Mỹ và câu trả lời cho 17 cuộc khảo sát toàn diện về sức khỏe tinh thần và thể chất của sinh viên của Hiệp hội Đánh giá Sức khỏe Đại học Quốc gia (NCHA), các nhà khoa học đã định lượng các chỉ số trung bình về vấn đề sức khỏe của sinh viên các trường đại học tại Mỹ và quan sát xu hướng thay đổi của dữ liệu này tại mỗi trường đại học sau khi Facebook ra đời.

Các nhà nghiên cứu Braghieri, Levy và Makarin cho rằng Facebook là nguyên nhân làm gia tăng 9% nguy cơ mắc trầm cảm và 12% rối loạn lo âu ở sinh viên. Nghiên cứu đã kết luận rằng Facebook được coi là nguyên nhân làm gia tăng 1/4 các trường hợp trầm cảm nặng được ghi nhận trong thời gian 2000-2019 ở sinh viên đại học tại Mỹ.

"Chúng tôi thấy rằng sự xuất hiện của Facebook tại một trường đại học đã làm tăng các triệu chứng về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là trầm cảm. Sự ra đời của Facebook đã dẫn đến việc học sinh, sinh viên sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng nhiều. Nhiều học sinh, sinh viên bị suy giảm kết quả học tập do sức khỏe tâm thần kém", các nhà nghiên cứu viết trong bài báo.

Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm, những tác động tiêu cực của Facebook đối với sức khỏe tinh thần gia tăng theo thời gian tiếp xúc với nền tảng này, số lượng sinh viên bị trầm cảm và lo lắng trầm trọng tăng lên đáng kể (7-20%).

Những tác động tiêu cực trở nên đặc biệt rõ rệt là do sự so sánh xã hội của người dùng. Các sinh viên tự so sánh hành vi của mình với một tiêu chuẩn phi thực tế và sau đó phát triển sự tự ti (tự tôn thấp), chẳng hạn như những sinh viên thuộc tầng lớp có tình trạng kinh tế xã hội thấp hơn.

Giáo sư Braghieri cũng chỉ ra rằng "sự thụ động trong việc tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội có thể khiến tác động của việc so sánh trở nên trầm trọng thêm, vì sinh viên không nhận thức được những gì được phô bày trên mạng xã hội là một bức chân dung được sắp xếp, không đại diện cho cuộc sống thực tế của các bạn học của họ".