Ngồi nghe hát live ngoài trời vào ngày se lạnh, tuy nhiên, đây không phải là sân khấu ở Đà Lạt như nhiều người vẫn hay xem, không gian này được tạo nên từ sinh viên Đại học Thăng Long.

Blues Island là series âm nhạc được tổ chức bởi khoa Âm nhạc Ứng dụng, nhằm hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập trường. Đêm nhạc đầu tiên với chủ đề "Đam mê" thu hút nhiều khán giả vào tối 25/4.

Trong gần 2 tiếng đồng hồ, khán giả được sống trong một không gian âm nhạc đầy cảm xúc với những màn trình diễn chuyên nghiệp, càng về cuối càng thăng hoa.

Không gian ngoài trời ngập ánh sáng, cây xanh hòa cùng âm nhạc giúp mang đến một đêm nhạc thật "chill". (Ảnh: Toàn Vũ).

Sân chơi bắt kịp xu hướng

Ca khúc Anh chưa thương em đến vậy đâu mở đầu đêm nhạc khiến người xem thích thú.

Sinh viên Thu Hà - Quang Vinh phối hợp giọng nam, nữ với nhau thay vì một người hát như bản gốc. Cả hai đã thể hiện sự ăn ý, kỹ thuật khi bè phối nhịp nhàng.

Ông Trương Ngọc Kim - Phó chủ tịch Hội đồng Đại học Thăng Long. (Ảnh: Toàn Vũ).

Sáng tác của Hứa Kim Tuyền từng nổi tiếng khi được Lady Mây (Myra Trần) trình diễn tại The Masked Singer Vietnam.

Nếu Lady Mây thể hiện giọng hát nội lực khi phối với dàn dây kéo để đẩy cảm xúc, hai sinh viên Đại học Thăng Long lại mang đến phiên bản ballad lắng đọng qua việc kết hợp dùng guitar hay piano nhẹ nhàng. Sự kết hợp mới mẻ khiến bài hát không chỉ lột tả nỗi buồn của riêng cô gái, mà còn đầy cảm xúc da diết tình yêu.

Ngoài những bài hát đơn, nhóm sinh viên còn mang đến phần trình diễn mashup đầy sáng tạo. (Ảnh: Toàn Vũ).

Khán giả được hòa mình vào không gian sâu lắng khi nghe sinh viên Nguyệt Hạ hát lại ca khúc Và khi ta ngả nghiêng của TRANG. Trên nền guitar chậm rãi là những đoạn luyến láy kéo dài khiến người nghe cảm tưởng như thời gian ngưng đọng.

Sinh viên Đại học Thăng Long bùng nổ khi cover các bản nhạc hit

Lớn rồi còn khóc nhè của ba nữ sinh năm cuối, khiến nhiều người nhớ lại thời tuổi thơ. Bài hát dễ đi vào lòng người khi nói về câu chuyện những người xa quê, bận rộn với cuộc sống.

Thay vì giữ nguyên hơi hướng pop pha với chất musical, giai điệu nhộn nhịp, các cô gái Đại học Thăng Long mang đến sự trong trẻo, nhẹ nhàng khi chủ yếu phô diễn giọng ca trên nền guitar. Đôi khi, những quãng nghỉ khiến khán giả có cảm giác thư giãn, dễ chịu, rồi lại "òa lên" lúc đến cao trào.

Ba nữ sinh biểu diễn ca khúc "Lớn rồi còn khóc nhè". (Ảnh: Toàn Vũ).

Nhận được nhiều sự cổ vũ nhất từ khán giả là phần trình diễn của Hà An Huy với ca khúc Tâm trí tôi. Đây chính là ca khúc do An Huy sáng tác và biểu diễn trong chương trình Bài Hát Hay Nhất 2022.

Anh đã giành giải quán quân khi tham gia chương trình này. Lối hát và biểu cảm phiêu tự nhiên theo ca khúc của Huy khiến khán giả bị cuốn theo.

Hà An Huy (phải) hiện theo học tại khoa Âm nhạc Ứng dụng, Đại học Thăng Long. (Ảnh: Toàn Vũ).

Chương trình kết thúc bằng ca khúc "Có hẹn như thanh xuân" như một cái kết đẹp khi các sinh viên hòa giọng cùng nhau, với âm thanh vui tươi, dồn dập.

Các sinh viên cùng phô diễn kỹ thuật khi lên các nốt cao. (Ảnh: Toàn Vũ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà An Huy hào hứng cho biết: "Đây là lần đầu tiên mình được tham gia một chương trình theo hình thức live session với không gian ngoài trời thú vị như thế này.

Bình thường, mình chỉ là khán giả ngồi xem những đêm nhạc tương tự. Nhưng hôm nay, được trình diễn cho mọi người xem và nhận được tràng vỗ tay, mình cảm thấy rất hạnh phúc".

Hyee Pham cover ca khúc "Thích thích" theo phong cách ngọt ngào bằng giọng ca trong trẻo. (Ảnh: Toàn Vũ).

Với Thanh Hường - sinh viên năm cuối - cảm thấy số lượng phần trình diễn vẫn còn ít. Bởi cô rất hào hứng với đêm nhạc này và muốn được hát nhiều hơn nữa.

Nữ sinh thực sự mong chờ đến đêm diễn kể từ khi các thầy cô bắt đầu lên ý tưởng hơn một tháng trước. Họ đã lựa chọn ra các ca khúc phù hợp nhất có thể.

Hường cho biết, bản thân có sự trải nghiệm khi làm việc trực tiếp với ban nhạc, lên ý tưởng bè phối, mix lại.

Thanh Hường cảm thấy tiếc nuối khi sắp phải xa môi trường học tập năng động. (Ảnh: Toàn Vũ).

"Đào tạo nghệ sĩ đa năng, thực tài"

Cô Trần Thị Ngọc Lan - Trưởng khoa Âm nhạc Ứng dụng, Đại học Thăng Long - chia sẻ: "Các bạn sinh viên sẽ phải thể hiện những gì mình được học qua những giờ thực hành như thế này. Khoa có mục tiêu là đào tạo ra những nghệ sĩ đa năng. Sinh viên được dạy hòa âm, phối khí, đánh một loại nhạc cụ, nhảy, thu âm. Để tốt nghiệp, sinh viên phải thi hát đơn, hát nhóm, tự sáng tác, ra được MV…

Trải qua 4 năm, giờ đây các em đã có thể đứng trên sân khấu, làm chủ sân khấu và tự tin thể hiện hết khả năng của mình".

Không gian thưởng thức âm nhạc ấm cúng. (Ảnh: Toàn Vũ).

Quãng thời gian học tại trường, Hà An Huy cho biết, nam sinh học được nhiều điều từ thầy cô trong khoa. Thầy cô luôn ưu ái, tạo cơ hội cho sinh viên.

Khán giả đắm chìm vào giai điệu các ca khúc sâu lắng. (Ảnh: Toàn Vũ).

"Mình có cơ hội được thầy chuyên ngành chỉ đi thi chương trình Big Song Big Deal. Lúc đầu, mình từ chối vì là người hướng nội, có phần sợ hãi. Bởi trước đó, mình toàn viết nhạc.

Thầy đã thúc giục, cổ vũ đi thi. Các thầy cô nói sẽ hỗ trợ hết mình. Do đó, mình cảm thấy vững vàng, hết sợ hãi, đi thi luôn và giành chiến thắng", Huy bộc bạch.

Trang phục có sự đầu tư, chú trọng sự gần gũi tạo cảm giác thoải mái, thư giãn. (Ảnh: Toàn Vũ).

Có thể thấy, từ một người khép mình và chỉ biết viết nhạc, An Huy đã tự tin hơn để biểu diễn hay đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trên sân khấu.

Qua những sân chơi âm nhạc hoành tráng, sinh viên dần khám phá ra được nhiều khả năng của bản thân, tự tin thể hiện cá tính hơn. Ở đêm nhạc "Đam mê", ngoài phần "nghe", việc chú trọng về phần "nhìn" cũng là yếu tố chính góp phần tạo nên sự thành công.

Khán giả tạo thêm không khí với màn chiếu đèn flash. (Ảnh: Toàn Vũ).

Chia sẻ với phóng viên, nhiều bạn trẻ ngồi ở ghế khán giả cho biết, bản thân như được ngồi thưởng thức chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân hay Biển của hy vọng. Bởi các sinh viên biểu diễn có sự đầu tư về phần trang điểm lẫn trang phục.

Hơn nữa, sân khấu kính được đặt trên nền nước kết hợp với không gian cây xanh, sinh viên ngồi quây quần thưởng thức âm nhạc đã tạo nên khung cảnh nghệ thuật ấm cúng.