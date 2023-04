3 nhóm bạn trẻ được cấp 50 triệu đồng thực hiện ý tưởng độc đáo

Cuộc thi "Ý tưởng xã hội - Twenties' Projects For Social Innovation 2023" mới đây tìm ra 3 dự án xã hội xuất sắc, được cấp quỹ 50 triệu đồng để triển khai thực tế vào mùa hè năm nay. Đó là dự án "Trường làng trong phố", "Stand by me" và "Chuyện của Bim".

Cụ thể, dự án "Trường làng trong phố" của nhóm Macchiato đem làng nghề "lên phố" để tới gần hơn những người trẻ. Mô hình workshop học nghề, kết hợp với sự kiện talkshow - đối thoại cùng nghệ nhân và trưng bày sản phẩm sẽ được triển khai.

Dự án của nhóm Macchiato sẽ được cấp quỹ thực hiện vào mùa hè năm nay. (Ảnh: BTC).

Khách ghé thăm không chỉ được ngắm nhìn, tìm hiểu về sản phẩm, giá trị văn hóa, lịch sử, mà còn được đắm chìm vào quá trình sản xuất, tự tay ghi dấu ấn cá nhân lên thành phẩm cuối cùng.

"Trường làng trong phố" dự kiến hợp tác với 4 làng nghề ở vùng ven Hà Nội: Chuồn chuồn tre Thạch Xá, thêu Quất Động, nón chuông Chương Mỹ và quạt Chàng Sơn.

Trong khi đó, "Stand by me" là dự án giáo dục, kêu gọi mọi người hoạt động và sử dụng mạng xã hội, các nền tảng truyền thông một cách văn minh. Từ đó, hạn chế tối đa hậu quả của vấn nạn body shaming, chỉ trích theo hiệu ứng đám đông... trên không gian mạng.

Dự án sẽ mang đến các hoạt động: Hội thảo tại các điểm trường học về "An toàn và văn minh trên không gian mạng", những buổi chia sẻ đến các cá nhân yếu thế như trẻ em mồ côi, lớp học tình thương, gia đình có cha mẹ lao động nghèo, trẻ em khuyết tật...

Đồng thời, tổ chức cuộc thi Truyền thông sạch "STAND BY ME - Để sự tử tế nở hoa" nhằm lan tỏa góc nhìn, câu chuyện của "người làm truyền thông sạch" đến xã hội, cộng đồng... Dự án cũng ra mắt những bộ tranh truyền tải thông điệp, kết hợp với các bạn trẻ có khả năng vẽ điện tử.

Còn "Chuyện của Bim" là dự án phi lợi nhuận, lấy chủ đề xoay quanh bộ phận sinh dục nữ. Dự án mong muốn mở ra một thế giới mới - thế giới không có những lời phán xét về giá trị và cơ thể.

Thông qua việc cung cấp các thông tin hữu ích và thông điệp tích cực, dự án sẽ giúp người đọc có đủ kiến thức, nhận thức đúng đắn về bộ phận sinh dục nữ, đồng thời phản biện lại những định kiến, tin đồn tiêu cực, sai sự thật.

Nhóm Những quả cam công lý mang đến cuộc thi dự án "Chuyện của Bim". (Ảnh: BTC).

Nguyễn Thị Vân Anh - trưởng ban truyền thông của cuộc thi - chia sẻ với Dân trí, cuộc thi luôn mong muốn tìm kiếm và hỗ trợ các bạn trẻ thực hiện những dự án vì cộng đồng.

Ngay sau chung kết, top 3 dự án sẽ tiếp tục trải qua quá trình tinh giũa ý tưởng, đào tạo kỹ năng cùng hội đồng cố vấn chuyên môn thông qua chuỗi Bootcamp training kéo dài trong một tháng, trước khi chính thức được "Tôi 20" cấp quỹ 50 triệu đồng và triển khai trong thực tế.

Vân Anh tiết lộ, cuộc thi năm nay nhận được 218 ý tưởng sau 2 tháng mở đơn đăng ký. Các dự án được giải đã đáp ứng được 3 tiêu chí: Tính bền vững, tính khả thi và có khả năng ảnh hưởng đến cộng đồng.

Cuộc thi "Ý tưởng xã hội - Twenties' Projects For Social Innovation 2023" được tổ chức bởi "Tôi 20 - Twenties", VCA Impact Foundation, quỹ Startup Vietnam Foundation, Race Vietnam, Stay Strong Saigon, Savico Megamall và YBOX.

Với thông điệp "Be the change you wish to see in the world" (Hãy trở thành điều bạn muốn thay đổi trên thế giới), cuộc thi mong muốn khuyến khích, hỗ trợ người trẻ tích cực đưa ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm góp phần giải quyết các vấn đề trong xã hội.

Chung kết cuộc thi được tổ chức ngày 22/4.