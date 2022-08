Sáng tạo đưa truyện cổ tích Việt Nam vào trò chơi phương Tây gây "sốt"

Đồ án "Tích tịch tình tang"

Xuất phát từ một bộ bài Tarot chủ đề về các câu chuyện cổ tích trên thế giới mà Anh Quân sở hữu, trong đó có một lá bài về truyện cổ tích Việt Nam là Sự tích dưa hấu, tân cử nhân Đại học Văn Lang đã hình thành ý tưởng thiết kế một bộ bài Tarot hoàn toàn từ những câu chuyện cổ tích Việt Nam, mang bản sắc dân tộc rõ nét.

Đồ án tốt nghiệp của Quân mang tên "Tích tịch tình tang", gồm 22 lá bài, mỗi lá bài tương ứng với một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Ví dụ như lá bài The hanged man đại diện cho truyện Cây tre trăm đốt, lá bài The death đại diện cho truyện Tấm Cám, lá bài Justice đại diện cho truyện Ăn khế trả vàng….

"Mình chỉ có vỏn vẹn 16 tuần để làm tất cả từ việc lên ý tưởng đến thực hiện và cho ra các ấn phẩm để nộp chấm điểm. Trong thời gian ấy, mình tập trung hoàn toàn cho những lá bài. Sau khi thức dậy, mình bắt đầu làm việc luôn tới tận tối và sẽ nghỉ khi thấy mệt mỏi, hết năng lượng sáng tạo. Ngoài ra, mình không làm bài vào thứ 7 và chủ nhật để dành thời gian cho gia đình, bạn bè, cũng là để bản thân giải tỏa những áp lực khi thực hiện đồ án", Quân chia sẻ.

Phan Anh Quân (1999, Thừa Thiên Huế) là cử nhân ngành Thiết kế đồ họa, trường Đại học Văn Lang.

Bên cạnh việc hạn chế về mặt thời gian, Anh Quân cũng gặp những khó khăn trong việc tìm tư liệu cho "Tích tịch tình tang" khi phải chọn lọc các truyện cổ tích và tư liệu chuẩn xác về chúng vì truyện cổ tích Việt Nam rất đa dạng nhưng những dị bản còn nhiều hơn thế. Ngoài ra, việc hoàn thiện 22 hình minh họa vừa phải đồng bộ vừa giữ được nét riêng và tinh thần của từng truyện cũng là một thử thách với nam sinh này.

"Đặc biệt, trở ngại lớn nhất của mình trong quá trình làm đồ án đó là việc in các ấn phẩm, từ những bản thử nghiệm đầu tiên đến sản phẩm chất lượng nhất nộp cho thầy cô, mình đã tốn rất nhiều thời gian ở nhà in.

Khoảng 1 tuần trước ngày chấm bài mình đã hoàn thành xong phần thiết kế và bắt đầu đi in các ấn phẩm. Thời gian đó có thể nói mình "ăn dầm nằm dề" ở nhà in, mình đến từ 8-9 giờ sáng và ở đến 6 giờ chiều để in rồi đợi bản in. Vì chưa có kinh nghiệm in ấn nên mình phải sửa file để in đi in lại, lựa chọn tất cả các thể loại giấy và phương pháp in. Rất nhiều bản thiết kế của mình đã phải bỏ đi làm lại cái mới vì tính khả thi thấp hoặc không đủ tiền để thực hiện, nhưng may mắn nhà in đó rất nhiệt tình và mình đã có được thành phẩm hài lòng nhất", Quân chia sẻ.

Nam sinh sáng tạo đưa truyện cổ tích Việt Nam vào trò chơi phương Tây (Video: Anh Quân).

Cuối cùng, sau những nỗ lực của bản thân, cùng sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè, Quân đã hoàn thành xuất sắc đồ án tốt nghiệp của mình với trái ngọt là điểm 9,2 cho "Tích tịch tình tang" cùng những đánh giá tích cực từ các giảng viên chấm bài.

Bộ bài Tarot "Tích tịch tình tang" được Quân hoàn thành trong 16 tuần.

Thích vẽ vời từ bé, bảo lưu một năm vì không muốn học online

Tân cử nhân 23 tuổi chia sẻ rằng từ nhỏ bản thân đã bộc lộ niềm yêu thích lớn với việc vẽ vời; tuy nhiên ở thời học sinh, cậu không được phát triển tối đa năng khiếu của bản thân mà còn tập trung học những môn học chính như toán, văn, Anh.

Quân tâm sự: "Mình thích vẽ từ khi còn rất nhỏ, mình vẽ từ những nhân vật hoạt hình mình hay xem đến khi lớn hơn mình còn nhận vẽ những hình chibi để có thêm tiền tiêu vặt. Thậm chí, khi đi học, vì quá yêu thích việc được thỏa sức sáng tạo trên trang giấy, mình còn làm bài tập hộ những bạn không thích học môn mỹ thuật.

Tuy nhiên, lên những lớp cao hơn mình gặp nhiều quan điểm không tích cực về niềm đam mê của mình, cho rằng vẽ vời sẽ không có tương lai và phải tập trung học các môn học chính trên trường. Thay vì dành thời gian để trau dồi, phát triển năng khiếu vẽ, mình phải ngồi ở những lớp học thêm môn toán, môn văn, môn Anh cho đến khi mình thi xong kỳ thi Trung học phổ thông bản thân lúc đó mới lại tất bật chạy đi ôn thi năng khiếu.

May mắn là gia đình đôi lúc hơi nghiêm khắc nhưng khi mình đủ 18 tuổi mình được tự quyết định chọn lựa cho tương lai của bản thân nên việc lựa chọn học ngành Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Văn Lang mình không gặp sự ngăn cản hay phản đối nào từ gia đình".

Anh Quân thấy văn hóa dân tộc vẫn là một đề tài "khó xơi", vì tư liệu còn khá ít ỏi, khó tiếp cận và độ chính xác chưa cao.

Theo đuổi một ngành học yêu cầu sử dụng nhiều chất xám và phải liên tục sáng tạo những thứ mới mẻ, Quân thấy rất khó khi luôn phải giữ cho bản thân tràn đầy cảm hứng và sau những năm tháng sinh viên Gen Z đã đúc kết ra giải pháp cho việc đó là nuôi dưỡng sự hứng thú trong cuộc sống hàng ngày từ những điều bản thân yêu thích, chịu khó quan sát tỉ mỉ, chi tiết và đọc thật nhiều. Không nhất thiết phải đọc những bài học chuyên ngành nặng đầu, cậu đọc những kiến thức mới mẻ ở mọi lĩnh vực. Những điều này tuy nhỏ nhặt nhưng lại mang đến nhiều cảm hứng bất chợt cho cậu.

Đặc biệt, quãng thời gian sinh viên của Quân kéo dài hơn các bạn đồng trang lứa một năm. Do thấy tình hình dịch Covid-19 năm 2020 khá phức tạp, các bạn cùng khóa của cậu năm đó phải làm đồ án tốt nghiệp online nhưng cậu lại muốn được trải nghiệm thực tế, trực tiếp làm ra các sản phẩm của bản thân nên Quân mạnh dạn lựa chọn bảo lưu một năm học. Trong một năm đó, Quân tham gia nhiều chương trình, lễ hội ở trường để phát triển các mối quan hệ, đồng thời bạn trẻ cũng đi làm thêm những công việc liên quan đến ngành để trau dồi tay nghề và dành dụm kinh phí cho bài tốt nghiệp năm sau của bản thân.

Bên cạnh đó, con đường tân cử nhân ngành Thiết kế đồ họa xác định muốn chinh phục thời gian gần đây đó là con đường trở thành họa sĩ minh họa. Sắp tới, Quân có ý định sẽ tham gia thêm một số lớp minh họa và tư duy để học hỏi thêm kỹ năng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, Gen Z cũng sẽ dành thêm thời gian để nghiên cứu và hoàn thiện bộ bài "Tích tịch tình tang" trong tương lai.

Anh Quân cũng đang thử nghiệm nhiều phong cách sáng tạo khác nhau để tìm ra phong cách bản thân yêu thích và phù hợp nhất.

Một số sản phẩm khác của Anh Quân:

Ảnh: NVCC