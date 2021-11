"Robot văn phòng": Nơi thu nhập chỉ đủ ăn, nơi thu 60 triệu đồng/tháng

Dân trí Nhiều bạn trẻ đi làm văn phòng cật lực để nhận 8-10 triệu đồng/tháng và không tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng cũng có người thu về đến 60 triệu đồng/tháng.

6 năm sống cuộc sống "robot văn phòng", lương chưa đến 10 triệu đồng

Tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi, ngành Quản trị nhân lực của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thu Hường (28 tuổi, quê Bắc Giang) đã xin vào làm HR (Human Resources - quản trị nhân sự) tại một công ty bảo hiểm nhân thọ.

Cô cho hay: "Bước ra khỏi giảng đường đại học, mỗi người lại bước vào cuộc chạy đua marathon trên chặng đường cơm áo gạo tiền một cách cật lực; đôi khi cũng sẽ bị hụt hơi nhưng không bao giờ dám dừng lại để nghỉ ngơi lấy sức.

Nhớ về 6 năm đã đi qua, cuộc sống của mình là một vòng tuần hoàn lặp đi, lặp lại. Mọi công việc đều được lên kế hoạch sẵn và chẳng có gì để thay đổi, cuộc sống lại chẳng thăng trầm như bao người khác. Kết thúc ngày hôm nay, mình đã biết công việc ngày mai, ngày kia, ngày kìa là gì rồi".

Nhân viên văn phòng là bộ phận gần như không thể thiếu trong bất cứ một doanh nghiệp hay công ty nào (Ảnh: Vietnamembassy in Kuwait).

"Một năm có đến hơn 90 ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật thì hầu hết một nửa thời gian đó mình đều phải đem việc về nhà để làm. Nhiều khi muốn được về quê thăm bố mẹ vài ngày hay đi đâu đó thư giãn đầu óc cũng thật khó khăn", cô gái 28 tuổi than thở.

Nói về việc tiết kiệm, Thu Hường bộc bạch: "Cứ cho là lương 10 triệu đồng/tháng; mỗi tháng mình phải gửi về cho bố mẹ 5 triệu đồng để trả nợ ngân hàng vì số tiền vay ngân hàng cho em trai đi du học. Tiền nhà và tiền nhà trọ cũng hết khoảng 2- 2,5triệu/tháng; số còn lại cũng chỉ là sinh hoạt mua đồ dùng cá nhân hay những khoản chi phí phát sinh. Vậy tính ra 6 năm mình còn chưa mua nổi được một chiếc xe SH 150i đời mới nhất".

Cũng cùng chung hoàn cảnh của Thu Hường, Trọng Phong (29 tuổi, quê Nam Định) chia sẻ: "Phải chịu đựng với cuộc sống này suốt thời gian đó vì đơn giản chúng mình không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn.

Mình được làm việc đúng với ngành học, đúng chuyên môn và trên hết là khiến gia đình yên tâm, rồi hàng tháng phải gửi tiền về quê cho bố mẹ. Tuy là nhàm chán, nhưng lại có tiền cho bố mẹ, mình có thể thất nghiệp nhưng gia đình ở phía sau sẽ ra sao, chưa kể mình còn chuẩn bị bước vào giai đoạn lập gia đình. Chính vì thế tôi đã chịu đựng suốt ngần ấy năm".

Trọng Phong chia sẻ thêm: "Vẫn biết công việc văn phòng sẽ ổn định, cuối tháng lĩnh lương nhưng sẽ giới hạn về khả năng của bản thân. Nhưng nếu bạn cảm thấy mình không có đủ năng lực thăng tiến, chưa có mục tiêu công việc cụ thể và vướng bận chuyện gia đình thì hãy cứ cố làm vài năm để duy trì cuộc sống và tích lũy những kinh nghiệm sống cần có".

Từ thực tập sinh, làm 2 việc 2 múi giờ đến mức thu nhập 60 triệu đồng/tháng

Bất cứ cử nhân ngành học nào tốt nghiệp ra trường cũng mong muốn sẽ tìm được một công việc phù hợp năng lực bản thân, có mức lương tương xứng với công sức bỏ ra.

Nhưng với kinh nghiệm còn ít ỏi thì việc kiếm được một mức lương 2 chữ số là điều không dễ dàng. Đặc biệt, những người làm công việc văn phòng vẫn thường "rỉ tai" nhau rằng lương bàn giấy chỉ đủ ăn, còn để làm giàu thì khó lắm.

Thế nhưng mới đây, một cô gái trẻ có tên Nguyễn Hà Diễm My (26 tuổi, TPHCM) đã đăng tải trên một diễn đàn mạng xã hội về hành trình kiếm 2 chữ số/tháng của mình. Hiện cô đang làm 2 công việc từ xa cùng lúc, thời gian còn lại cô nhận thêm kha khá công việc bên ngoài, hoặc đi du lịch cùng gia đình.

Tuy nhiên, trước khi có được mức lương này, Diễm My đã phải trải qua nhiều thăng trầm sau khi nhận bằng tốt nghiệp 4 năm trước. Thậm chí thời gian đầu cô còn phải đi thực tập không lương chỉ để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Diễm My viết: "Sau khi học đại học 4 năm rồi ra trường, mình cũng như nhiều bạn trẻ khác thôi, chênh vênh, không định hướng, bố mẹ là dân lao động nghèo nên cũng chả có bệ đỡ. Năm lần bảy lượt đi thực tập không lương ở một số loại hình ngành nghề để biết mình thích gì. Giai đoạn mới ra trường vừa đói tài chính, vừa đói kinh nghiệm sống.

Với cuộc sống robot văn phòng như vậy, mọi người thường hay có suy nghĩ: "đầu ngày thì trông cho đến giờ trưa, đầu giờ chiều thì trông cho đến giờ tan ca" (Ảnh: Jobsgo).

May mắn cuối cùng cũng đến, được nhận vào làm thực tập marketing trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng ở một agency (công ty quảng cáo) Con đường sự nghiệp của mình bắt đầu. Sau 4 tháng thực tập thì cũng được nhận vào làm chính thức với mức lương 6 triệu đồng tháng.

Làm được hơn một năm thì mình nhảy việc qua công ty khác cùng với vai trò tương tự - Account Executive cho một agency khác với mức lương 9 triệu đồng. Được tầm 4 tháng thì mình nhảy tiếp vì môi trường toxic, mình không quen với không khí ngột ngạt nơi đây".

Khó khăn chồng chất khó khăn. An đi xin việc ở công ty mới với mức lương 8 triệu đồng, vị trí Account Executive. Tuy nhiên, mức sống đắt đỏ ở Sài Gòn, cộng thêm việc phải gửi tiền về quê phụ giúp gia đình khiến Diễm My không đủ sức để trụ tiếp công việc này.

Còn gần 2 tháng nữa là Tết thì mình nghỉ vì nản chí. Lúc đó vất vưởng cả tháng ở Sài Gòn mà không tìm được công việc thích hợp. Nghĩ tới ngày Tết cận kề, cả năm đi làm mà cuối năm không có đồng nào mang về cho mẹ tự nhiên thấy tủi thân. Lấy hết can đảm liên lạc với chị kế toán công ty cũ xin mượn chị 5 triệu đồng để mang về làm quà cho mẹ, hứa ra Tết đi làm trả.

Ra Tết về lại Sài Gòn, xin được vào làm ở agency kia, vẫn là Account Executive - mức lương 12 triệu đồng. Làm được 3 tháng thì xin nghỉ vì thực sự không hợp với sếp, suốt ngày gặp mâu thuẫn về cách làm việc. Sau khi nghỉ thì mình quyết tâm đổi định hướng, không làm agency nữa vì môi trường thực sự không tốt khi làm quá tải quá nhiều.

Cô quyết tâm xin qua chăm sóc khách hàng, làm cho công ty về công nghệ với mức lương 16 triệu đồng/tháng. Nhưng cũng không làm được lâu vì vừa phải gồng gánh công việc của cả sếp lẫn nhân viên.

Sau khi nghỉ việc, cô lại tiếp tục làm cho một công ty chạy quảng cáo thu hút khách hàng với mức lương 20 triệu đồng. Tuy nhiên, được tầm 9 tháng thì bùng dịch đợt một, công ty bắt đầu lao đao sau đó giải thể vì không huy động được vốn.

Trong lúc chuẩn bị nghỉ, Diễm My nhận được lời mời làm việc từ một vị sếp ở Canada qua nền tảng LinkedIn. Cô đã trúng tuyển vị trí Marketing Manager phụ trách nhiều quốc gia với mức lương hơn 30 triệu đồng.

"Vì sếp cho mình làm từ xa nên mình không cần đến công ty mỗi ngày, lâu lâu công ty có hội họp thì mình mới lên nên thời gian rảnh của mình khá nhiều. Công việc ở công ty thì đều có deadline, mình hoàn thành đúng tiến độ là được.

Vì thấy thời gian rảnh mỗi ngày khá nhiều nên mình tìm kiếm và apply cho một công việc từ xa khác ở Nga và được thông qua với mức lương hơn 20 triệu đồng. Công việc ở Nga không được linh hoạt như công việc mình đang làm cho bên Canada vì phải làm theo giờ CEST nên những tuần đầu mình gần như lờ đờ vì thức nhiều. Nhưng sau đó mình học được cách chia nhỏ thời gian trong ngày để ăn uống nghỉ ngơi xen kẽ".

Kết thúc bài viết, cô gái trẻ chia sẻ các bạn trẻ mới ra trường nên chú ý đến một số kỹ năng mà cô nghĩ là cần thiết trong thời đại này.

"Ngoại ngữ quyết định 80% công việc. Chỉ cần bạn thông thạo ngoại ngữ là nhiều cơ hội mở ra, còn về những thứ liên quan đến kiến thức công việc, các bạn hoàn toàn học dần dần được.

Ngoài ra làm việc từ xa cũng rất hiệu quả: Nó là xu thế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch như hiện nay thì càng đẩy nhanh xu thế này đến toàn cầu. Mình thấy nhiều bạn cứ than phiền làm ở nhà không giải quyết được việc này kia. Thực ra đó là do ở nhà bạn không có bàn ghế làm việc, hoặc do bản thân bạn bị xao nhãng khi không có ai tác động.

Những điều này các bạn có thể tự khắc phục. Và như mình nói, làm việc từ xa nó đang dần trở thành một xu thế, điều cần làm là các bạn phải đón đầu được xu thế này hoặc phải học cách thích nghi. Văn hóa làm việc từ xa còn giúp các bạn tìm được những công việc xịn sò, lương cao, không bó buộc thời gian nữa", Diễm My chia sẻ.

Văn Hiền - Trà My