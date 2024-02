Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen "xinh đẹp nghìn năm có một"

Cũng nhờ có lợi thế ngoại hình, cô thành công bước chân vào làng giải trí. Bên cạnh việc thi đấu cờ vây, Joanne còn ca hát, đóng phim, quay quảng cáo, làm người mẫu. Năm 2023, cô đóng vai phụ trong bộ phim siêu nhiên "Oh No! Here Comes Trouble".