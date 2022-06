Nữ sinh Thu Anh làm Đại sứ khoa Kinh doanh quốc tế Học viện Ngân hàng

Phạm Thu Anh, nữ sinh ngành Kinh doanh quốc tế xuất sắc giành ngôi vị quán quân cuộc thi The face IB 2022 do Liên chi hội khoa Kinh doanh quốc tế thuộc Học viện Ngân hàng tổ chức.

Trong đêm chung kết cuộc thi The Face IB 2022 với thông điệp Shine in your own way, Phạm Thu Anh đã có màn thi trình diễn tài năng vô cùng ấn tượng. Ở phần thi tài năng, cô đã thể hiện màn múa nón vô cùng uyển chuyển, thướt tha trong tà áo dài trắng cùng chiếc nón lá - biểu tượng văn hóa Việt Nam.

Giải thích cho phần thi trình diễn của mình, Phạm Thu Anh cho biết, từ lâu cô đã có niềm đam mê với môn nghệ thuật múa nên cô đã tập múa và biểu diễn văn nghệ từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, với sự trân trọng tà áo dài trắng - tượng trưng cho sự thanh thuần của người con gái Việt Nam hiền dịu, nết na cô đã thể hiện thành công màn múa của mình một cách trọn vẹn nhất.

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, tự tin Thu Anh còn sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m68. Được biết, cô là thành viên cao nhất trong dàn thí sinh nữ tham gia cuộc thi tìm kiếm Đại sứ thương hiệu khoa Kinh doanh quốc tế Học viện Ngân hàng.

Với màn múa đầy tự tin và uyển chuyển, nữ sinh ngành Kinh doanh quốc tế xuất sắc tiến vào Top 5 với màn thi ứng xử, trả lời câu hỏi từ ban giám khảo.

Phạm Thu Anh vô cùng tự tin trong tà áo dài trắng tinh khôi trong phần thi tài năng.

Trả lời ứng xử, Thu Anh cho biết: "Bản thân em đã từng rất mông lung trong những năm cấp 3 khi phải đối mặt với việc quyết định chọn ngành học và môi trường đào tạo. Em biết đến khoa Kinh doanh quốc tế và Học viện ngân hàng trong một lần tình cờ lướt mạng xã hội và thấy thông tin về buổi tư vấn tuyển sinh online. Ban đầu cũng chỉ vì tò mò mà tham dự nhưng em không ngờ rằng ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện ngân hàng chính là đáp án cho câu hỏi em tìm kiếm bấy lâu. Và để có thể giúp được nhiều bạn học sinh, sinh viên còn đang gặp khó khăn giống như em tại thời điểm đó, em quyết định đến với The Face IB 2022 nhằm giúp các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về ngành Kinh doanh quốc tế nói riêng và Học viện ngân hàng nói chung".

Chung cuộc, Phạm Thu Anh được vinh danh ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Giải nhì thuộc về Nguyễn Thị Thùy Linh, giải ba thuộc về Lý Hương Anh, giải khuyến khích được trao cho Ngô Thị Ngọc Nhi và Vương Phương Anh. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao một số giải phụ như: gương mặt được yêu thích nhất Vương Phương Anh, phần thi dân tộc đẹp nhất thuộc về Phạm Minh Quân, phần thi dạ hội đẹp nhất được trao cho Lý Hương Anh...

Phần thi nhảy tập thể của dàn thí sinh top 10 thể hiện tình yêu đất nước trong trang phục dân tộc.

Lý Hương Anh xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc gây ấn tượng với ban giám khảo với sự tự tin trả lời phần ứng xử bằng tiếng Anh.

Trong bộ váy dạ hội đỏ rực rỡ Lý Hương Anh đã sải bước vô cùng tự tin gây ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Top 3 thí sinh xuất sắc nhất (ba người có số báo danh 110, 101, 168) lọt vào đêm chung kết The face IB 2022 với thông điệp Shine in your own way trong trang phục dạ hội.

Màn nhảy hiện đại giao lưu đầy cuồng nhiệt từ phía sinh viên trường Học viện Ngân hàng.

Top 10 thí sinh tiến vào vòng chung kết cuộc thi The Face IB 2022 trong trang phục dân tộc vô cùng bắt mắt, rực rỡ.