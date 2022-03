Hoa khôi kinh tế tốt nghiệp bằng Giỏi: Phụ nữ cần đặt mình ở vị trí số 1

Hoa khôi Kinh tế quốc dân tốt nghiệp bằng loại Giỏi

Hình ảnh mới nhất của Hoa khôi Đại học Kinh tế quốc dân năm 2019 Đỗ Hồng Hạnh.

Xin chào Đỗ Hồng Hạnh, bạn thế nào? Sau khi tốt nghiệp ra trường, bạn đã kiếm được một công việc như ý hay chưa?

- Xin chào độc giả Dân trí. Cảm ơn bạn đã hỏi thăm. Sau khi tốt nghiệp ra trường, mình được "gieo duyên" với một công việc đem lại cho mình đầy thăng trầm và cảm xúc. Mình thấy rất may mắn khi được định hướng và tham gia vào môi trường này. Hiện mình đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán.

Tiết lộ về thành tích khi tốt nghiệp đại học của Hạnh nhé?

- Mình đã tốt nghiệp NEU (ĐH Kinh tế quốc dân) với bằng Giỏi trên tay, học bổng hoạt động và học bổng học tập đều được "ẵm" về bộ sưu tập của mình. Mình thấy mình đã đạt đủ chỉ tiêu mong muốn khi đi học rồi (cười).

Hồng Hạnh tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, gặt hái đủ loại học bổng dành cho sinh viên.

Vừa học giỏi, vừa là Hoa khôi Kinh tế quốc dân năm 20219, bí quyết của bạn là gì để trở nên nổi bật và được công nhận Hoa khôi ở ngôi trường đại học có số lượng sinh viên lớn bậc nhất cả nước?

- Mình rất khát khao, khát khao được công nhận và thể hiện bản thân. Vậy nên, nên thời điểm trước cuộc thi Hoa khôi, mình đã chuẩn bị mọi thứ, tất cả những gì cần trong cuộc thi và mình chờ đợi cơ hội phù hợp để nắm bắt. May mắn thay, mình đợi được cơ hội dành cho mình. Mình tin "bí kíp" ở đây không có gì ngoài ước mơ đủ lớn và một tâm thế luôn sẵn sàng.

ĐH Kinh tế quốc dân cũng là nơi sản sinh ra nhiều hoa hậu, á hậu. Có một "cái nôi" tốt và bệ phóng là danh hiệu Hoa khôi, Hạnh có ý định thử sức ở những sân chơi nhan sắc lớn hơn không?

- Đã có những lúc mình muốn đi tiếp, thử tiếp, nhưng mà mình nghĩ là cái gì khó quá thì làm sau. Vậy nên ước mơ đến với sân chơi lớn hơn mình sẽ tạm hoãn vô thời hạn (cười lớn).

Gần đây Hồng Hạnh chia sẻ một bộ ảnh rất có hồn và quyến rũ. Nhiều người hỏi có phải Hạnh đang định đi theo con đường làm người mẫu ảnh hay không vì trước đây bạn khá ít đăng ảnh lên mạng xã hội?

- Mình thích chụp ảnh lắm, trước đây mình cũng từng làm mẫu ảnh không chuyên. Nhưng ngày càng nhiều bạn trẻ xinh đẹp, thần thái xuất thần và quan trọng là các bạn rất yêu công việc này. Không tính những yếu tố khác, chỉ riêng đam mê là mình không đọ được rồi, vậy nên mình biết lượng sức mà lui.

Khát khao trở thành người phụ nữ đặc biệt

Thật đáng tiếc. Vậy nói về vẻ đẹp của phụ nữ, Hồng Hạnh cho rằng một người phụ nữ đẹp thì cần có những tố chất gì? Tài năng quan trọng hơn hay khí chất quan trọng hơn trong việc tạo nên sức hấp dẫn của phụ nữ?

- Giá trị nội tại của một người phụ nữ quyết định sự quyến rũ của họ. Mình không đánh giá sức hấp dẫn của người phụ nữ qua tài năng hay khí chất, với mình đó đơn giản là một người phụ nữ đang dành cuộc đời của họ để làm những điều họ muốn, chứ không phải người khác nói họ làm.

Hạnh muốn trở thành người phụ nữ như thế nào? Bạn có một hình mẫu nào muốn hướng tới hay không?

- Mình sẽ trở thành một người phụ nữ có khả năng độc lập về tài chính và sự nghiệp "siêu" thành công. Tina Tuner là người phụ nữ rất đặc biệt và mình khát khao trở nên đặc biệt như vậy.

Là một người phụ nữ, Hạnh nhận thấy phụ nữ có đang thiếu điều gì trong cuộc sống?

- Phụ nữ hay tìm kiếm sự an toàn ở người đàn ông mà quên mất chỉ bản thân họ mới có thể đem đến hạnh phúc và bình yên cho chính mình. Phụ nữ cần đặt mình ở vị trí số một và đặt hạnh phúc của mình lên đầu. Vì khi cô ấy hạnh phúc, cô ấy mới có khả năng đem lại bình yên và hạnh phúc cho người khác. Mình phải an toàn mình mới cho người khác cảm thấy an toàn được.

Ngày 8/3, Hạnh muốn được tặng món quà gì nhất? Hạnh cho rằng phụ nữ thích túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền là chuyện đương nhiên hay là sống vật chất?

- Ngày 8/3, được nhận quà là mình thấy may lắm rồi, vì bình thường ở nhà mình chỉ có mẹ và bà là được quà thôi (cười).

Phụ nữ thích mỹ phẩm đắt tiền hay túi xách hàng hiệu là chuyện đương nhiên. Ai cũng đều muốn có được những thứ tốt nhất. Sống vật chất hay không còn phụ thuộc vào cách bạn đạt được nó ra sao. Bạn có khả năng kiếm được chúng, chi trả cho chúng, vậy rõ ràng, bạn xứng đáng mà.

Phụ nữ có nên thực dụng hay không?

- Ranh giới giữa thực tế và thực dụng rất mong manh, cùng một việc có thể là thực tế với người này nhưng lại trở thành thực dụng với người kia và ngược lại. Vậy nên, với mình, phụ nữ thực tế hay thực dụng đều được, miễn là đấy là sự lựa chọn khiến họ không phải hối hận.

Nhân ngày 8/3, Hạnh có lời chúc nào dành cho phái đẹp?

- Nhân ngày 8/3, mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả phái đẹp đang đọc báo Dân trí. Chúc cho phụ nữ chúng mình thật xinh đẹp, tràn đầy sức sống, sống thật trọn vẹn và luôn trân trọng bản thân mình!

Cảm ơn bạn và chúc bạn sức khỏe, thành công!

Một số hình ảnh khác của Hoa khôi Đỗ Hồng Hạnh:

Ảnh: NVCC