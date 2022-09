Nữ cổ động viên chiếm "spotlight" trận bóng rổ là Hoa khôi trường đại học

Sau khi đi xem một trận đấu bóng rổ thuộc khuôn khổ Giải vô địch trẻ 5x5 Quốc gia năm 2022, cô gái trẻ bất ngờ nhận thấy bản thân được dân mạng tìm kiếm khá nhiều.

Lý do là bởi hình ảnh khi cô di chuyển ở khu vực khán giả đã lọt vào ống kính máy quay truyền hình. Đáng nói, sau trận đấu, một số fanpage bóng rổ còn nhiệt tình cắt đoạn video có mặt cô gái, biến cô trở thành spotlight (tâm điểm), tăng sức hút cho giải đấu.

Nữ cổ động viên xinh đẹp thành tâm điểm trên khán đài trận bóng rổ (Video: Bóng rổ Đà Nẵng)

Chia sẻ với Dân trí, nhân vật chính trong video là Đỗ Hồng Hạnh cho hay, cô cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn thú vị khi hình ảnh của mình lọt vào ống kính.

"Khi đó em đang tìm đường lên khán đài nên khá "ngơ ngác", thậm chí lúc đang đi còn vấp chân suýt ngã, không ngờ lại lọt vào ống kính. Sau này khi được bạn bè chia sẻ em mới biết mình đã lên ti vi theo cách như vậy", cô gái vui vẻ nói.

Điều thú vị về nữ cổ động viên xinh đẹp này, đó là cô chính là Hoa khôi đương nhiệm của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Điều này lý giải vì sao cô sở hữu phong thái hấp dẫn và những bước đi uyển chuyển như đang trên sàn catwalk ở trong video được dân mạng chia sẻ.

Cận cảnh nhan sắc nữ cổ động viên chiếm tâm điểm trên khán đài trận đấu bóng rổ. (Ảnh: NVCC)

Hồng Hạnh từng là sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD, ngành Tài chính - Ngân hàng, đã trở thành Hoa khôi Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội năm 2019. Hiện tại, cô đã ra trường và làm việc trong lĩnh vực chứng khoán.

Đỗ Hồng Hạnh là Hoa khôi Trường Đại học Kinh tế quốc dân. (Ảnh: NVCC)

Dù không còn là sinh viên song Hồng Hạnh vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động của trường cũ.

Cô cũng thường xuyên được mời làm giám khảo các cuộc thi sinh viên như: cuộc thi King and Queen of AEP 2019, 2021, cuộc thi Safari Masquerade 2022; Đêm Gala DESTINY Chào K61 khoa Kế hoạch và Phát triển; FBM's Got Talent 2019; Liên hoan văn nghệ sinh viên khóa 61 - Thanh Xuân Rực Rỡ…

Không chỉ năng động, Hồng Hạnh còn tự tin khẳng định năng lực của bản thân. Cô đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại Giỏi và nhanh chóng có được công việc như ý.

Hồng Hạnh trong vai trò giám khảo các cuộc thi, sân chơi sinh viên. (Ảnh: NVCC)

Hình ảnh mới nhất của Đỗ Hồng Hạnh. (Ảnh: NVCC)

Hồng Hạnh chia sẻ: "Mình rất khát khao, khát khao được công nhận và thể hiện bản thân. Vậy nên, nên thời điểm trước cuộc thi Hoa khôi, mình đã chuẩn bị mọi thứ, tất cả những gì cần trong cuộc thi và mình chờ đợi cơ hội phù hợp để nắm bắt. May mắn thay, mình đợi được cơ hội dành cho mình. Mình tin "bí kíp" ở đây không có gì ngoài ước mơ đủ lớn và một tâm thế luôn sẵn sàng".

Hoa khôi Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2019 mong muốn sẽ trở thành một người phụ nữ có khả năng độc lập về tài chính và sự nghiệp thành công.

Hồng Hạnh cho rằng phụ nữ cần phải có sự nghiệp riêng, thể hiện năng lực. (Ảnh: NVCC)

"Giá trị nội tại của một người phụ nữ quyết định sự quyến rũ của họ. Mình không đánh giá sức hấp dẫn của người phụ nữ qua tài năng hay khí chất, với mình đó đơn giản là một người phụ nữ đang dành cuộc đời của họ để làm những điều họ muốn, chứ không phải người khác nói họ làm", Hồng Hạnh khẳng định.