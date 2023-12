Những đám cưới độc lạ, màn trao của hồi môn trăm tỷ "gây sốt" trên mạng

Giữa tháng 4, đám cưới của cặp đôi Bảo An - Quang Vinh (ở xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) khiến nhiều người xúc động khi được gia đình người chồng quá cố của cô dâu đứng ra tổ chức. Bảo An vốn là con dâu của vợ chồng ông Trần Năng Toán và bà Đặng Thị Hòa. Sau khi con trai không may qua đời cách đây 5 năm, hai ông bà nhiều lần giục con dâu đi bước nữa. Cách đây ít lâu, khi Bảo An thưa chuyện đã tìm được người tâm đầu ý hợp, ông Toán - bà Hòa nhiệt tình ủng hộ và xin phép thông gia được tổ chức đám cưới, đưa con dâu về nhà chồng. Họ làm 35 mâm cỗ đãi tiệc nhưng không nhận phong bì của khách mời (Ảnh: NVCC).