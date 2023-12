Những bạn trẻ Việt tài năng, có thành tích nổi bật năm 2023 là ai?

Lê Đình Long Vũ hiện khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An. Năm nay, tiền vệ trẻ tỏa sáng ở giải U17 châu Á, thậm chí được triệu tập vào đội U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á. Trong màu áo U21 Sông Lam Nghệ An, Long Vũ còn góp công giúp đội nhà giành ngôi á quân giải U21 quốc gia. Tốc độ và khả năng rê dắt của tiền vệ 17 tuổi giúp anh được so sánh với ngôi sao của Man City - Phil Foden. Long Vũ là cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt trong bản danh sách 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất của The Guardian, sau Phan Thanh Hậu (năm 2014) (Ảnh: VFF).