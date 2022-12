Những cụm từ hot trend được cộng đồng mạng yêu thích trong năm 2022

"Hong bé ơi"

Cụm từ này gây chú ý từ cuối năm 2021, nhưng đến đầu 2022 mới được cộng đồng mạng sử dụng một cách phổ biến. "Hong bé ơi" trở thành câu cửa miệng của nhiều người tại thời điểm đó. Được biết câu nói "làm mưa làm gió" khắp cõi mạng những ngày đầu năm bắt nguồn từ sự nhầm lẫn của chủ nhân kênh TikTok @pesua.nlqda.

"Hong bé ơi" được cư dân mạng sử dụng rộng rãi như một câu nói từ chối đầy dễ thương. (Ảnh: Tuệ Nhi)

Theo đó, trong một lần trả lời bình luận do người dùng để lại, cậu bạn vô tình đọc nhầm từ "in4" - viết tắt của info hay information, có nghĩa là thông tin cá nhân thành "in tư". Nguyên văn câu nói của nam TikToker này là "Hong bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin in tư của anh, anh không cho đâu!".

Ngay sau đó, cư dân mạng thích thú chia sẻ và lan truyền cụm từ "hong bé ơi" tạo thành trào lưu mới.

Đồng chí Tlinh, lên đồ

Cụm từ hot trend "đồng chí Tlinh lên đồ" là một câu hát nằm trong ca khúc Siren của rapper Tlinh, TGSN, RZ Mas. Ca khúc dù đã lên sóng vào tháng 5/2021 nhưng phải đến đầu năm 2022 mới thực sự viral và trở thành cụm từ hot trend trên mạng xã hội.

"Đồng chí Tlinh lên đồ" xuất hiện trong các clip biến hình. (Ảnh: Tuệ Nhi)

Bài nhạc này được sử dụng phổ biến trong các video với chủ đề biến hình trên TikTok. Từ đó trở thành câu trend mà giới trẻ chỉ cần nghe là hiểu. Giai điệu có lyrics "Được rồi đi thôi, đồng chí Tlinh lên đồ" xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội.

"Ô dề"

Cụm từ "ô dề" xuất hiện trong một video TikTok khi chủ tài khoản trang điểm dày cộp, có phần quá tay nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Làm sơ sơ thôi, làm quá nó lố lăng, làm quá nó ô dề". Dù chỉ là một câu nói bâng quơ vô tình nhưng đã tạo nên một trào lưu mới, được đông đảo dân mạng hưởng ứng.

"Ô dề" cũng là cụm từ "nổi rần rần" khắp mạng xã hội năm 2022. (Ảnh: Tuệ Nhi)

Cụm từ này chỉ mức độ làm quá đến mức lố lăng của một hành động nào đó. "Ô dề" thực chất có nghĩa là "over" - vượt quá mức trong tiếng Anh.

Anh em nương tựa

"Anh em nương tựa" nổi lên từ một lùm xùm của nữ ca sĩ 9X cùng một vị đại gia đã có gia đình. Sau khi những hình ảnh thân thiết của cả hai bị lan truyền trên mạng, vị đại gia đã lên tiếng trước truyền thông với lời giải thích rằng họ chỉ là "anh em nương tựa, giúp đỡ nhau".

Dân mạng sử dụng cụm từ "anh em nương tựa" sau vụ lùm xùm của một ca sĩ trẻ với đại gia đã có gia đình. (Ảnh: Tuệ Nhi)

Ngay lập tức cụm từ "anh em nương tựa" trở nên "nổi rần rần" trên khắp các diễn đàn. Dân mạng sử dụng nó giống như một lời chế giễu, chỉ trích mối quan hệ yêu đương không lành mạnh, trái với các chuẩn mực đạo đức và bị xã hội lên án.

"Thử thách 6 ngày 6 đêm" và "gét gô"

"Thử thách 6 ngày 6 đêm" cùng với khẩu hiệu "gét gô" cũng là một cụm từ được các bạn trẻ sử dụng nhiều trên mạng xã hội tạo thành trào lưu ấn tượng. Xuất phát từ một đoạn video trên TikTok của người dùng có tên Tới trời thần, anh tự thử thách với những hoạt động kỳ lạ như nằm 6 ngày 6 đêm dưới bãi sình, ăn khoai lang sống…

"6 ngày 6 đêm" và "gét gô" cũng được biến tấu với nhiều phiên bản khác nhau. (Ảnh: Tuệ Nhi)

Mỗi video đăng tải đều lặp lại cụm từ "6 ngày 6 đêm" và "gét gô". Chính câu nói cửa miệng này đã trở nên viral, được nhiều bạn trẻ "bắt trend" rầm rộ trên mạng xã hội. Gét gô là một dạng phát âm sai hoặc cách nói lái của từ Let's go trong tiếng Anh, có nghĩa là đi nào, mau lên, đi thôi...

Chẳng hạn như "thử thách 6 ngày 6 đêm không mua hàng online", "thử thách 6 ngày 6 đêm không uống trà sữa"...

"Hay ra dẻ quá à"

Cụm từ "hay ra dẻ quá à" liên tiếp xuất hiện và trở thành câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ trên mạng lẫn đời sống thực tế. (Ảnh: Tuệ Nhi)

"Hay ra dẻ quá à" thực ra là cụm từ "hay ra vẻ quá à", được nói theo cách của người miền Nam. Cụm từ này dùng để diễn tả hành vi, hành động của một người nào đó thích thể hiện, làm màu.

"Sao hay ra dẻ quá" được Gen Z sử dụng với nghĩa "chê" ai đó "làm màu" nhưng với thái độ tích cực, vui nhộn.