Những cô dâu "gây sốt" mạng vì xinh như hot girl, hoa hậu

Giữa tháng 4, các video về đám cưới của Tuyết Nhi (27 tuổi, hiện sống tại New York, Mỹ) và ông xã Samuel Lam (28 tuổi, Trung Quốc) "gây sốt" trên mạng xã hội vì màn trao của hồi môn "khủng". Tại hôn lễ, bố mẹ Tuyết Nhi trao tặng con gái một triệu USD (hơn 24 tỷ đồng) và một tòa nhà đang là ngân hàng ở mặt đường Nguyễn Trãi (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Anh trai tặng Tuyết Nhi chiếc ô tô sang G63 tại New York. Phía nhà trai cũng tặng cặp đôi vòng cổ 1,6 tỷ đồng, vòng tay kim cương 1,5 tỷ đồng, cuốn "album" ngập vàng cưới, 2 tấm séc trị giá 5 tỷ đồng… và căn nhà tại New York có giá 2 triệu USD (khoảng 48 tỷ đồng) (Ảnh: Chụp màn hình).