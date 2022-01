Người trẻ "chóng mặt" với lịch chạy sô liên hoan tất niên

Cuối năm là thời điểm mọi người thường cùng nhau ngồi lại hàn huyên tâm sự để khép lại năm cũ, chào đón năm mới (Ảnh: NPT).

"Chạy sô" liên hoan

Không chỉ người đi làm, sinh viên cũng có rất nhiều các buổi tiệc liên hoan cuối năm; nào là hội bạn cùng lớp, hội bạn học cũ, nào là chỗ làm thêm, câu lạc bộ, nhóm tình nguyện…

Với Tiến Anh (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền), những bữa tiệc liên hoan thời sinh viên là những kỉ niệm đáng nhớ. "Mấy hôm nay mình cũng đang sắp xếp để tham gia các buổi liên hoan với bạn bè. Những buổi tụ họp thời sinh viên rất vui, tuy chỉ là những bữa ăn đơn giản nhưng mình cũng rất trân trọng. Đau đầu nhất là khi có 2 bữa tiệc quá sát giờ nhau, không đi cũng không được, mà bỏ cái nào cũng không xong".

Là sinh viên năm cuối, nên đến giữa năm nay, Anh Tuấn (22 tuổi) sẽ chính thức tốt nghiệp đại học, tạm biệt quãng đời là sinh viên của mình. "Nhìn lịch trình ăn uống trong những ngày tới mà mà mình cũng tự thấy choáng váng. Họp lớp cấp 2, cấp 3, đại học, chỗ làm thêm, câu lạc bộ, hội sinh viên đồng hương,... tính sơ sơ cũng đến gần cả chục bữa rồi", Tuấn cho biết.

"Hôm qua mình cũng vừa tham gia một bữa liên hoan tất niên sớm với hội bạn ở đại học để mọi người về quê đón tết với gia đình. Với mình, những bữa tất niên năm nay đặc biệt hơn cả. Năm cuối cùng được đi tất niên với tư cách là một sinh viên nên mình lại càng trân trọng hơn. Tranh thủ lúc chưa tốt nghiệp còn đông đủ nên chúng mình tụ họp, chứ những năm sau này khi tốt nghiệp rồi mỗi người một nơi, một công việc thì khó mà đông đủ như thế này được nữa", Tuấn chia sẻ.

Tốn kém vì tiệc tùng, ăn uống liên tục cuối năm

Bên cạnh những niềm vui gặp mặt bạn bè, đồng nghiệp, nhiều người trẻ cũng cảm thấy mệt mỏi, lo lắng về chi phí khi liên tục phải ăn tất niên.

Nhìn lịch liên hoan tất niên trong những ngày tới, Tường Vân (23 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) có chút ngán ngẩm. Cô cho biết sẽ tham gia 2 bữa tiệc cùng công ty, 2 buổi gặp mặt bạn bè trước Tết Nguyên đán.

Chi phí cho các bữa tiệc tùng cũng không nhỏ (Ảnh: NPT).

Tuy số buổi ăn uống đã giảm hơn một nửa so với mọi năm do Covid-19, song Vân vẫn không quá hào hứng vì lo lắng cho túi tiền của mình.

"Do ảnh hưởng dịch bệnh, lương bị cắt giảm, thưởng tết cũng không có bao nhiêu nên hầu bao của tôi không quá rủng rỉnh như những năm trước. Những buổi tiệc cuối năm thường khiến tôi tiêu tốn vài trăm nghìn mỗi bữa, tính tổng lại cũng không phải con số nhỏ", Vân nói.

Trong khi đó, Khánh Linh (27 tuổi) cho biết vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cô đã từ chối hầu hết những lời mời từ bạn bè. Tuy có chút tiếc nuối bởi là người thích vui chơi song Linh cho biết lại cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải dành nhiều chi phí cho việc ăn uống, tiệc tùng.

"Ban đầu, tôi cũng khá ngại ngùng khi phải từ chối những lời mời từ bạn bè. Nhưng dịch dã phức tạp, tôi muốn bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình hơn. Tôi đã cáo lỗi và hẹn bạn bè khi dịch đỡ hơn sẽ cùng tụ tập và sẽ có buổi liên hoan bù sau".

"Không đi không được"

Dù đã hạn chế tối đa các cuộc vui chơi, ăn uống vì dịch Covid-19, song Mạnh Tuấn (26 tuổi) cho hay vẫn phải tham gia kha khá bữa tiệc cuối năm.

Tuấn cho biết: "Do tính chất công việc nên có những buổi tiệc mình không thể từ chối được, không đi không được. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, công ty mình đã lên kế hoạch thuê hẳn một không gian riêng để tổ chức buổi tiệc Thanks party cuối năm. Ngoài ra, với những bữa tiệc bạn bè khác, mình cũng ưu tiên chọn ăn uống ở những nơi có phòng riêng".

Những bữa tất niên tại gia là lựa chọn của nhiều người để đảm bảo an toàn chống dịch (Ảnh: NPT).

Cũng như Mạnh Tuấn, Hà Linh cho hay không thể từ chối những lời mời vì toàn là những mối quan hệ thân thiết. Vì dịch bệnh nên các hàng quán đều đóng cửa trước 21 giờ, nên Linh và những nhóm bạn thường chọn tổ chức ăn uống tại nhà.

Linh cho biết, những buổi tụ tập giúp cô được gặp lại những người bạn cũ sau một năm dài chỉ liên hệ qua mạng xã hội. Nhất là sau một năm dịch bệnh khó khăn vừa qua, cô rất mong gặp gỡ bạn bè để hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc từng người.

"Biết là đi ăn nhiều sẽ tốn kém nhưng cả năm mới có một dịp nên mình cũng không muốn bỏ lỡ. Năm nay, những bữa liên hoan tất niên của chúng mình không tưng bừng như những năm trước. Trong lúc dịch bệnh thế này, cả nhóm cũng bảo nhau ăn sớm rồi về chứ không tụ tập hát hò hay tăng 2, tăng 3 như mọi khi nữa", Linh cho hay.