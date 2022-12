Ngày hội sinh viên rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức chương trình "Sinh viên Khối các cơ quan Trung ương với văn hóa giao thông".

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng, triển khai chương trình tập huấn văn hóa giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho đối tượng đoàn viên, sinh viên năm nhất của Khối.

Sinh viên được tập huấn an toàn giao thông. (Ảnh: L.T)

Gắn với chủ đề Năm an toàn giao thông "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", chương trình xoay quanh 3 nội dung chính: tập huấn văn hóa giao thông, kỹ năng lái xe an toàn; thực hành lái xe an toàn trên máy tập RT và sa hình; bảo dưỡng, thay dầu miễn phí cho các đại biểu.

Với những hoạt động thiết thực nêu trên, chương trình đã thu hút hàng trăm đoàn viên, sinh viên trong Khối tham gia.

Tại chương trình, các bạn trẻ đã được trau dồi lượng kiến thức, kỹ năng không nhỏ về văn hóa giao thông, từ đó hướng tới một Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn hơn.

Sinh viên hào hứng tham gia ngày hội văn hóa giao thông (Ảnh: L.T)

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 300 phần quà tặng đoàn viên, sinh viên tham gia chương trình.