Bùng nổ đêm nhạc chào tân sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Với chủ đề mang tên Adventure, đêm nhạc hội Nhật ký 20 là món quà đặc biệt khoa Kinh tế chính trị dành tặng cho các bạn tân sinh viên khóa 42.

Phát biểu khai mạc chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thu - Phó trưởng khoa Kinh tế chính trị rất vui mừng chào đón gần 200 tân sinh viên chính quy nhập học.

TS Kim Thu bộc bạch: "Giữa vô vàn lựa chọn ngoài kia, chúng tôi cảm thấy vui và biết ơn vì các em sinh viên dưới đây vẫn chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chọn khoa Kinh tế chính trị là hành trình, chặng đường trong những năm tiếp theo của mình. Tôi mong rằng trong 4 năm tới, học viện nói chung và khoa nói riêng sẽ là một phần thanh xuân tươi đẹp của các em".

Phó khoa Kinh tế chính trị Nguyễn Thị Kim Thu phát biểu khai mạc chương trình (Ảnh: Ngô Quang Trường).

Đêm nhạc hội Nhật Ký 20 lấy chủ đề là chuyến phiêu lưu kỳ thú với biểu tượng chiếc thuyền mang số hiệu D20-08, chương trình mong muốn các bạn tân sinh viên sẽ trở thành "thuyền trưởng" làm chủ hành trình trưởng thành, tận hưởng thời thanh xuân tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Nhật ký 20 (Ảnh: Ngô Quang Trường).

Với thông điệp Enjoy the experience to the fullest (Trải nghiệm hết sức, tận hưởng hết mình - PV), chương trình muốn gửi gắm thông điệp cho các bạn tân sinh viên khoa Kinh tế chính trị: "Hãy coi chặng đường mang tên "sự trưởng thành" là một chuyến phiêu lưu. Tự tin tiến về phía trước, vui vẻ đón nhận tương lai, tận hưởng tuổi trẻ qua những trải nghiệm thời gian, luôn làm mới và phát triển bản thân".

Đêm nhạc hội Nhật ký 20 đã đưa các bạn tân sinh viên đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác bằng các màn trình diễn văn nghệ, kịch khác nhau xoay quanh chủ đề: Cuộc phiêu lưu.

Vở kịch đầy hóm hỉnh, đậm chất sinh viên (Ảnh: Ngô Quang Trường).

Xen vào giữa những màn trình diễn sôi động là những chi tiết sâu lắng, chạm đến trái tim khán giả (Ảnh: Ngô Quang Trường).

Không khí đêm chào tân sinh viên tại hội trường lớn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở nên sôi động, bùng nổ hơn khi có sự xuất hiện của ca sĩ Phương Ly, đi cùng với cô là các bản hit như: Missing you, Mặt trời của em... Và anh chàng rapper Dế Choắt bước ra từ chương trình Rap Việt nổi đình đám.

Sự xuất hiện đầy bùng nổ của nữ ca sĩ Phương Ly (Ảnh: Ngô Quang Trường).

Anh chàng rapper Dế Choắt đã khuấy động bầu không khí của đêm chào tân (Ảnh: Ngô Quang Trường).

Một số hình ảnh khác tại đêm nhạc hội Nhật ký 20 - chủ đề Adventure:

Các tiết mục văn nghệ gắn với chủ đề Adventure được các bạn sinh viên chuẩn bị kĩ lưỡng (Ảnh: Ngô Quang Trường).

Bầu không khí sôi động tại hội trường lớn ngày hôm qua với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Phương Ly (Ảnh: Ngô Quang Trường).