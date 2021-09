Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nữ sinh xứ Nghệ trong tà áo dài trắng

Dân trí Áo dài trắng - từ lâu đã trở thành biểu tượng mang nét đẹp thuần khiết, trong trẻo của nữ sinh Việt. Gần đây, bộ ảnh về một nữ sinh Nghệ An với tà áo dài thướt tha lại tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng.

Nữ sinh đó là Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 2004) hay còn được mọi người yêu quý gọi với cái tên thân thiết là Bông. Cô bạn hiện đang là học sinh lớp 12D3, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, tỉnh Nghệ An.

Sở hữu nhan sắc "ngọt lịm", với chiều cao vượt trội 1m73, Khánh Linh luôn gây ấn tượng cho người đối diện ngay từ lần đầu gặp, cùng sự quan tâm và yêu mến từ cộng đồng mạng.

Lo lắng vì nổi tiếng trên mạng xã hội

Ở độ tuổi 17, Khánh Linh có tất cả mọi thứ mà một nữ sinh mơ ước. Chỉ sau một bài viết về "nữ sinh có nhan sắc ngọt lịm" với bộ ảnh thướt tha trong tà áo dài - cô nàng gây sốt toàn mạng xã hội. Tuy nhiên, sự vô tình nổi tiếng cũng là điều mà nữ sinh này lo lắng.

Nhắc lại những ngày đầu khi được mọi người biết đến, Khánh Linh tự nhận rằng đó là những ngày tháng tươi đẹp mà mình từng có. "Mọi thứ với mình khi đó không khác gì một giấc mơ. Lúc đó mình chỉ tham gia một buổi chụp ảnh áo dài bình thường, nhưng không ngờ đến lúc hình ảnh xuất hiện trên mạng thì lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Cứ tưởng tượng đi, một sáng thức dậy và thấy hình ảnh của bạn được đăng trong các hội nhóm, lượt tương tác facebook cũng tăng lên rất nhiều"

Mình chưa bao giờ nhận là mình giỏi giang, hoàn hảo và xinh đẹp. Cái lớp áo hào nhoáng, đẹp đẽ kia là thứ mà mọi người tự dựng lên trong đầu thôi, nhưng cũng không vì thế mà mình chểnh mảng trong việc học tập.

Ở trường, Khánh Linh luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến trong suốt 11 năm luôn có thành tích tốt. Điều tự hào nhất đối với cô là được đại diện cho tỉnh cùng đoàn thiếu nhi Việt Đức tham dự nhiều lễ hội và so tài với các nhà văn hóa trên mọi miền của Tổ Quốc.

Cô chia sẻ: "Mỗi chuyến đi, mình sẽ có được thêm nhiều bài học bổ ích và thú vị hơn bao giờ hết. Đó chính là sự trải nghiệm của tuổi trẻ, của lòng nhiệt huyết với công tác của Đội, của Đoàn. Bản thân mình vô cùng yêu mến các em nhỏ, cho nên khi được may mắn đồng hành gắn bó với tụi nhỏ là điều mình cảm thấy hạnh phúc".

Mỗi bức ảnh cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân đều có hàng nghìn lượt like và rất nhiều lượt comment, chia sẻ.

Khánh Linh cho rằng, bản thân cũng phải cẩn trọng với sự nổi tiếng trên mạng xã hội nói chung và nhất là Facebook nói riêng. Chúng luôn luôn có mặt trái và phải, hay nói một cách hoa mỹ hơn thì mạng xã hội là con dao hai lưỡi.

"Không phải ai cũng biết cách tận dụng và sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan và thông thái. Nếu mình không đủ tỉnh táo để cho bản thân và vô tình bị cuốn vào cơn bão sống ảo, bị mất rất nhiều thời gian, sức khỏe, tiền bạc, mải đắm chìm trong thế giới ảo mà xa rời cuộc sống thực, thiếu quan tâm đến gia đình, bạn bè, người thân ở ngoài đời, bị lừa đảo", cô nàng tâm sự.

Mong muốn trở thành giáo viên mầm non

Thiếu vắng đi tình yêu thương của bố từ năm học lớp 4, nhưng vẫn may mắn vì có sự chăm sóc ân cần, chu đáo từ mẹ nên cô nàng luôn có một ước mơ trở thành một giáo viên mầm non.

Cô luôn quan niệm rằng: "Giáo viên mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ "dạy" mà còn phải "dỗ", không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì "tình yêu". Tuy nhiên tình yêu của cô dành cho trẻ phải là tình yêu sáng suốt, tình yêu có cả sự dịu dàng và cả những yêu cầu mà trẻ phải thực hiện. Không chỉ yêu trẻ, mà giáo viên mầm non còn phải biết yêu điều mình dạy, nghĩa là yêu chính công việc của mình".

Khi được hỏi lý do gì khiến Khánh Linh yêu thích trở thành một giáo viên mầm non đến vậy? Cô nữ sinh nhanh nhẹn đáp: "Trong một lần đi giao lưu văn hóa tại Vinh, mình cùng các em nhỏ đã cất vang tiếng hát lời ca: "Mùa xuân ai đi hái hoa. Mà em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em mau khỏe. Sao em muốn đàn em mau ngoan. Hay bởi vì em quá yêu thương, những đôi môi đỏ, những đôi má tròn. Em yêu từng đôi mắt sáng. Long lanh như những giọt sương. Long lanh như những giọt sương….". Từ đó trái tim mình cứ thôi thúc cố gắng học hành để có thể thi đỗ vào Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Vinh"

Nhắc đến nghề mẫu ảnh, Khánh Linh chia sẻ: "Mình từng bị mọi người phản ánh về việc làm mẫu ảnh, vì không ít thông tin xấu về nghề này xuất hiện trên các trang báo. Bản thân Linh cũng từng bị người thân phản đối kịch liệt. Dù đã cố gắng giải thích rất nhiều, nhưng khi đó mới bước chân vào nghề người mẫu, không có nhiều kinh nghiệm làm việc, nên sự giải thích của mình chưa đủ thuyết phục với mọi người.

Đến khi đủ dũng cảm, cũng như kinh nghiệm của bản thân, mình đã giãi bày, cùng đó là đưa cho mẹ và gia đình xem hết những bức ảnh mình chụp, cũng như video quá trình ekip thực hiện để mọi người có thể hiểu hơn. Bất ngờ, mẹ đã mỉm cười khi nhìn thấy quá trình và thành quả của mình trong một buổi chụp đó. Và hơn hết là nhận được sự ủng hộ từ gia đình cùng nhiều lời khen và động viên. Đặc biệt, mẹ còn đăng hình mình chụp và gửi cho cả bạn bè xem nữa, điều đó khiến mình cảm thấy rất vui. Mình đã chứng minh được bản thân cũng như nghề này không hề xấu, và hiện tại, việc làm mẫu ảnh của mình hoàn toàn được gia đình ủng hộ.

Một câu nói tâm đắc của Khánh Linh: "Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn, chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi". Đây cũng là câu nói đã giúp Linh thay đổi những suy nghĩ tiêu cực và hướng đến những điều tích cực. Câu nói này cũng giúp cô bạn hiểu ra, không có việc gì có thể dễ dàng vượt qua nhưng hãy cố gắng chiến thắng chính bản thân mình, bằng cách mạnh mẽ đứng dậy tiến về tương lai và sẵn sàng đón nhận những khó khăn thử thách đang đợi ở phía trước.

