Nếu Chris Rock là nữ, liệu Will Smith có sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề?

Nghiên cứu sinh Tâm lý Đào Lê Tâm An (trường Đại học Sư phạm TPHCM) có những góc nhìn rộng mở về vụ việc liên quan tới tài tử Will Smith.

Nhân danh tình yêu để sử dụng vũ lực chưa bao giờ là phương án tối ưu

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tâm An diễn giải: "Một yếu tố cần cân nhắc chính là thị hiếu tiếp nhận câu bông đùa của phương tây và phương đông rất khác nhau, ranh giới giữa đùa "duyên" và "vô duyên" càng mỏng manh hơn bao giờ hết.

Ở Mỹ, văn hóa hài độc thoại (stand comedy) có phạm vi và chất liệu khá rộng mở. Do vậy, cần xem xét bối cảnh văn hóa của hài độc thoại để thấu hiểu thêm rằng, có những trường hợp tưởng chừng như không thể chấp nhận theo văn hóa của người Việt nhưng lại xuất hiện rất nhiều ở những sân khấu hài độc thoại ở nước ngoài.

Ví dụ như trong lễ trao giải Oscar 2014, nghệ sĩ Ellen hỏi một diễn viên đi dự lễ là: "Ủa, bà có bằng đại học không? - Không có hả, mà ai quan tâm chứ, bà được đề cử tận 2 lần trong đêm nay kia mà - Người ta gọi là gì nhỉ? Ích kỷ chăng".

Chuyên gia Tâm An cho rằng, gợi mở như vậy là để thấu hiểu bối cảnh của sự việc, không phải nhằm bênh vực cách nói chuyện giễu cợt của Chris Rock. Thế nhưng qua đây, dư luận có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc của vấn đề và lý do vì sao Will Smith đưa ra lời xin lỗi sau khi đánh người.

Phân tích về hành vi đánh người của Will Smith, NCS Tâm An cho rằng: "Động cơ của nam tài tử là hợp lý, nhưng hành vi bộc phát là không phù hợp, thậm chí có màu sắc vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, nam tài tử có thể chọn những phản ứng cứng rắn khác như đưa vợ mình rời khỏi lễ trao giải, hoặc anh có thể dùng ngôn từ nghiêm túc và mạnh mẽ để yêu cầu người dẫn chương trình không tiếp tục đưa ra những bình luận về vợ mình".

Nhân danh tình yêu để sử dụng vũ lực chưa bao giờ là phương án tối ưu, chính Will Smith cũng đã đưa ra lời xin lỗi về hành động "không thể chấp nhận" của mình".

Đây cũng là lời khuyên của chuyên gia tâm lý này dành cho tất cả mọi người khi đối diện với tình huống bị xúc phạm, hay bị miệt thị ngoại hình.

Nếu Chris Rock là nữ, liệu Will Smith có sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề?

Will Smith đã xin lỗi sau khi tát Chris Rock. Anh nói: "Bạo lực dưới mọi hình thức nào đều độc hại và có tính hủy diệt" (Ảnh: chụp màn hình).

"Rời khỏi khoảng không gian đang ngập tràn sự căng thẳng, đưa ra những tuyên bố yêu cầu đối phương dừng hành động xúc phạm ngoại hình là những cách thức "hạ hỏa" an toàn, vừa thể hiện sự văn minh cần thiết, vừa phát đi tín hiệu để đối phương biết họ đang vượt qua giới hạn chịu đựng của bạn.

Nếu họ vẫn cố tình thực hiện kể cả khi nhận được sự từ chối, họ sẽ phải chịu sự phán xét xã hội hoặc chế tài phù hợp của pháp luật. Nếu đáp trả "ăn miếng trả miếng", có thể bạn sẽ bảo vệ bản thân hoặc người thân trong giây phút đó, nhưng gián tiếp làm lu mờ hành động xúc phạm ngoại hình và tô đậm hành động vũ lực của bản thân. Không ít những trường hợp tương tự xảy ra trong thực tế, khi sự phản ứng thái quá lại trở thành cái lý do khiến bạn gặp rắc rối trước pháp luật và phải xử lý những hậu quả nghiêm trọng hơn", anh Tâm An nói.

Gợi mở thêm về vấn đề này, NCS Tâm An đặt vấn đề: "Để biết hành động của tài tử Will Smith sử dụng bạo lực trong tình huống này có tối ưu hay không, chúng ta thử đổi một số yếu tố có liên quan, giả sử như người điều phối của lễ trao giải là nữ, liệu anh ấy còn chọn cách sử dụng bạo lực? Việc một người đàn ông sử dụng nắm đấm của mình để giải quyết vấn đề, đặc biệt là với một người đàn ông khác, được xem là một dạng định kiến về vũ lực cần được xóa bỏ. Không có lý do gì cản trở hai người đàn ông sử dụng ngôn từ để giải quyết những bất đồng".