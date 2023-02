Nam vương Đại học Bách Khoa tập dựa lưng vào tường 30 phút để "lấy dáng"

Nguyễn Mạnh Dương là sinh viên của ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong hơn 200 sinh viên đăng ký tham gia, Mạnh Dương đã giành giải cao nhất trong cuộc thi Mr&Miss Bách Khoa do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức.

Trao đổi cùng Dân trí, Mạnh Dương đã kể lại câu chuyện về lần đầu tham gia một cuộc thi sắc đẹp của mình.

Nguyễn Mạnh Dương (cầm giấy chứng nhận), sinh viên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, giành giải Mister (Mr) Tài năng và Mister Bách Khoa tại cuộc thi (Ảnh: NVCC).

Phải đứng dựa vào tường 30 phút

Dù từng tham gia nhiều cuộc thi và nhiều lần trình diễn trước đó như: Giải nhảy In Power We Trust 2019, Giải nhảy High School Best Dance Crew 2019 và 2020… nhưng đây lại là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mà Dương tham gia.

Dương tự tin trình diễn trên sân khấu vì đã có kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình từ trước đó (Ảnh: NVCC).

Điều này đồng nghĩa với việc cuộc thi đem đến cho chàng sinh viên Đại học Bách Khoa này những trải nghiệm lần đầu tiên có. Một trong những trải nghiệm ấy chính là lần đầu tập đi catwalk (trình diễn thời trang - PV).

Cuộc thi đem đến cho Dương cơ hội lần đầu được đi catwalk (Ảnh: NVCC).

Dương chia sẻ, bản thân đã phải đứng dựa vào tường gần 30 phút để có được một dáng người thẳng. Tuy trải nghiệm này khiến Dương cảm thấy thú vị nhưng đồng thời cũng khiến chàng sinh viên cảm thấy ê ẩm ngay sau đó.

"Tập catwalk xong mình mới nhận thấy mình có nhiều yếu điểm trong dáng đi cũng như thần thái của bản thân. Điều quan trọng nhất ở đi catwalk chính là sự tự tin, điều ngày trước mình không hề để ý đến", Dương nói.

Sau cuộc thi, Dương đã nhận ra và cải thiện được nhiều yếu điểm của mình. Minh chứng là cho đến hiện giờ, Nam vương Đại học Bách Khoa vẫn duy trì thói quen đi thẳng người và phong thái tự tin trong dáng đi của bản thân.

Cuộc thi đem đến cho Dương nhiều bài học và kỉ niệm (Ảnh: NVCC).

Ngoài câu chuyện về những bước catwalk đầu tiên của mình, ít ai biết rằng Dương từng đắn đo rất nhiều trong việc đăng ký tham dự cuộc thi vì sự tự ti của mình. Chàng sinh viên chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ, bản thân cậu đã nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân.

Trước khi điền đơn đăng ký, Dương đã phân vân khá nhiều vì sinh viên Đại học Bách Khoa ai cũng rất đa tài. Tuy nhiên, cách 3 tiếng trước khi đóng cổng đăng ký dự thi, Dương đã hạ quyết tâm đăng ký dưới sự động viên, cổ vũ từ những bạn bè và người thân xung quanh.

Điểm thú vị khi học trong môi trường "hiếm" nữ sinh

Dương từng chia sẻ, những cuộc thi về sắc đẹp cho nam giới hiện tại không phải mối ưu tiên của chàng sinh viên trong thời điểm này vì cậu vẫn muốn đầu tư thời gian nhiều hơn cho việc học.

Nguyễn Mạnh Dương cho biết bản thân từ nhỏ đã bị cuốn hút bởi những bộ phim khoa học viễn tưởng lấy chủ đề về robot và trí tuệ nhân tạo. Đó là lí do vì sao Dương lựa chọn theo học ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

"Ngành học của mình là một ngành khá cạnh tranh và đã giúp mình hình thành thói quen kỷ luật, có trách nhiệm và kiên trì hơn. Những điều đó là yếu tố không thể thiếu để mình có được thành công như hôm nay", Dương nói về ngành học của mình.

Nguyễn Mạnh Dương trong bộ hình cổ phục để dự thi (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về cuộc sống sinh viên của mình, việc được học tại một ngôi trường nổi tiếng và ít có sinh viên nữ trong trường, đối với Dương, đây là một điểm thú vị riêng biệt của Đại học Bách Khoa.

"Đa phần bạn bè trong trường của mình là nam và ai cũng luôn nỗ lực tập trung vào chuyện học của mình. Nhờ đó, mình vừa có áp lực, vừa có động lực để luôn cố gắng trên con đường học tập của bản thân. Tuy nhiên, mặt trái của nó lại là sự khô khan của nam sinh ở Bách Khoa khi chủ đề các cuộc trò chuyện của họ thường xoay quanh các vấn đề học thuật", Dương chia sẻ.

Ngoài tham gia nhiều cuộc thi, Dương cũng là một sinh viên sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa ở đại học (Ảnh: NVCC).

Một nét tiêu biểu khác trong đời sống sinh viên Đại học Bách Khoa còn là sự cạnh tranh cả trong quá trình thi tuyển đầu vào lẫn quá trình học tập trực tiếp tại trường. Mạnh Dương cũng phải công nhận môi trường học tập của Đại học Bách Khoa có phần "khắc nghiệt", đặc biệt là trong giai đoạn thi cuối kỳ.

"Xuyên suốt gần 2 năm làm sinh viên của trường, mình gặp nhiều áp lực từ bạn bè, học hành cho đến những hoạt động ngoại khóa. Mình luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lí để bản thân không bị suy nhược và đã thành công vượt qua khoảng thời gian khó khăn, học được thêm nhiều điều mới hơn", Dương chia sẻ.

Dương cho biết, trong quá trình vừa tham gia Mr&Miss Bách Khoa của mình, bạn đã xác định từ trước rằng việc học của mình ít nhiều cũng sẽ có sự ảnh hưởng. Để cải thiện điều này, Dương đã phải cố gắng tranh thủ thời gian mọi lúc mọi nơi để hoàn thiện các công việc một cách tốt nhất có thể.

"Khi mình mới vào top 16 của cuộc thi, trong khoảng thời gian ngồi đợi mọi người tập trung, mình đã vào quán cà phê để ngồi học bài ngay lúc đó, tranh thủ nhiều thời gian nhất để giảm bớt ảnh hưởng đến việc học", Dương chia sẻ.