Nam tình nguyện viên nhiễm Covid-19: "Lạc quan là liều vắc xin tốt nhất"

Dân trí Sau 3 tháng tình nguyện chống dịch, Nguyễn Bảo Minh mắc Covid-19. Nhờ sự lạc quan, suy nghĩ tích cực, nam sinh này đã nhận được kết quả test nhanh âm tính Covid-19 sau 2 tuần điều trị.

Hơn 90 ngày tình nguyện đáng nhớ

Cuối tháng 5/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, TP.HCM đã trưng dụng ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM làm khu cách ly tập trung, đồng thời yêu cầu tất cả sinh viên nội trú rời khỏi đây để đảm công tác phòng chống dịch.

Thời điểm này, Nguyễn Bảo Minh (sinh năm 1999) cũng vừa hoàn thành chương trình học ở khoa Triết học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Nhận được yêu cầu rời khỏi ký túc, thay vì về quê "trốn dịch", Bảo Minh đã quyết định xin ở lại thành phố tham gia chống Covid-19.

Đăng ký phục vụ hậu cần, chàng trai 22 tuổi đã trở thành tình nguyện viên cùng xếp đồ, dọn phòng ký túc xá cùng các chiến sĩ. Sau khi công việc tại ký túc đã phần nào ổn định, Bảo Minh tiếp tục theo chân Thành đoàn TP.HCM với vai trò điều phối tình nguyện viên. Tại đây, anh hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn người dân thực hiện tiêm chủng.

Nam sinh tình nguyện viên Nguyễn Bảo Minh.

Khi thành phố siết chặt giãn cách xã hội, Nguyễn Bảo Minh còn đảm nhận vai trò vận chuyển nhu yếu phẩm cho sinh viên. Mỗi ngày, công việc của anh là đi đến từng ngõ hẻm, trao tận tay đồ ăn, thức uống tới những sinh viên đang mắc kẹt lại thành phố.

3 tháng tham gia hỗ trợ chống dịch, chàng trai sinh năm 1999 đôi lúc không tránh khỏi cảm giác nhớ gia đình, nhớ người thân. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian đem lại cho anh những kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời.

"Mình nhớ nhất lần tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm cho các bạn sinh viên trường Nhân văn. Các bạn ở xa lắm, tít trong hẻm nhỏ ở quận 12. Lúc đó, trời rất nắng. Mình mặc đồ bảo hộ nên người ướt như tắm, vừa khát nước, chân tay thì bủn rủn do di chuyển liên tục từ sáng đến tận đầu giờ chiều. Khi về trường, trút bỏ bộ đồ bảo hộ, tay mình chuyển sang màu trắng bệch và co rút lại. Nhưng thật may mắn khi lúc đó mình có "đồng nghiệp" ở bên, cùng nhau động viên và xốc lại tinh thần để có thể tiếp tục "chiến đấu" - Nguyễn Bảo Minh chia sẻ.

Nguyễn Bảo Minh hỗ trợ xếp đồ, dọn phòng ký túc xá cùng các chiến sĩ (Ảnh: NVCC).

Theo Minh, bên cạnh những trải nghiệm khó quên, hơn 90 ngày tham gia chống dịch còn đem lại cho anh cơ hội được làm quen với những người bạn mới; dù chỉ nhìn nhau qua lớp khẩu trang hay kính chống giọt bắn nhưng tất cả cùng chung mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh. "Ngày tháng ấy cũng giúp mình trưởng thành nhiều hơn khi biết hi sinh và sống vì tập thể; biết tự chăm sóc bản thân; trang bị thêm nhiều kỹ năng xã hội cũng như trân trọng hơn những thứ mình đang có".

14 ngày "giáp chiến" với Covid-19

Cuối tháng 8, trong một lần test nhanh định kỳ, Nguyễn Bảo Minh nhận được kết quả dương tính với SARS-COV-2. Không tin đây là sự thật, Minh tự mình test lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn là… hai vạch.

"Mình hụt hẫng vô cùng. Trong đầu lúc đó hiện lên một mớ suy nghĩ hỗn độn, không ngừng tự hỏi liệu hàng ngày mình di chuyển nhiều như vậy thì có lây cho ai không. Tuy nhiên, thật may mắn khi tất cả những người mình từng tiếp xúc đều có kết quả âm tính với SARS-COV-2".

Ngay sau khi được xác nhận nhiễm Covid-19, Minh được chuyển xuống Bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 số 3. Sợ gia đình lo lắng, anh giấu nhẹm việc mình nhiễm bệnh với cha mẹ đang ở quê nhà Bến Tre.

"Khi mắc Covid-19, mình xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mất khứu giác. Ngoài thuốc chữa trị được cung cấp, mỗi ngày mình còn uống thêm vitamin C, tập thể dục, ngồi thiền…

Những ngày điều trị, do ở một mình một phòng nên bản thân không tránh khỏi cảm giác khó chịu, bực bội và cô đơn. Nhưng sau đó, mình đã tìm đến những cuộc trò chuyện qua điện thoại với thầy cô, bạn bè và người thân; tâm trạng khi ấy được cải thiện rất nhiều".

Với Bảo Minh, lạc quan chính là liều thuốc giúp đánh bại Covid-19 (Ảnh: NVCC).

Sau 14 ngày điều trị, Bảo Minh vui mừng khi sức khỏe đã ổn định. Kết quả test nhanh đã âm tính với SARS-COV-2. Bảo Minh hy vọng kết quả xét nghiệm PCR sắp tới sẽ âm tính để anh được trở về và tiếp tục tham gia tình nguyện chống dịch.

"Với mình, lạc quan chính là liều vắc xin tốt nhất để đánh bại Covid-19" - Minh tâm sự.

"Cháy" hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ

Là sinh viên khoa Triết, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, bên cạnh sự nỗ lực cống hiến cho cộng đồng, Nguyễn Bảo Minh còn được biết đến là một nam sinh với kết quả học tập đáng ngưỡng mộ.

Năm học vừa qua, với số điểm trung bình tích lũy 8.06 ở học kỳ 1 chàng trai sinh năm 1999 đã vinh dự nhận được học bổng khuyến khích học tập loại giỏi. Học kỳ 2, điểm tích lũy mà Bảo Minh đạt được là 8.38.

Song song với quá trình học tập, Bảo Minh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Hiện tại, anh là ủy viên Ban chấp hành đoàn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM; trước đó Minh từng đảm nhận chức vụ bí thư đoàn khoa Triết học.

Đôi bàn tay trắng bệch do phải mặc đồ bảo hộ kín mít cả một ngày dài (Ảnh: NVCC).

"Sống hết mình vì tuổi trẻ không bao giờ quay lại" - đây là câu nói mà Nguyễn Bảo Minh vô cùng tâm đắc. Anh chia sẻ: "Mỗi người chỉ có một cuộc đời, do đó, mình chọn cách sống trọn vẹn và ý nghĩa từng ngày. Những việc mình làm chỉ là nhỏ bé nhưng phần nào đã đem lại cho mình niềm vui, lan tỏa sự yêu thương và năng lượng tích cực với mọi người. Mình nghĩ, các bạn trẻ ngày nay nên mở lòng nhiều hơn, bởi cuộc sống có nhiều điều thú vị luôn chờ ta ở phía trước. Nếu không được trải nghiệm thì sẽ thật tiếc nuối biết bao".

Nguyễn Bảo Minh cho biết, anh hi vọng trong tương lai, dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát, thành phố khỏi "bệnh" và bình thường trở lại. Khi đó, mọi người có thể gặp nhau, và Bảo Minh có thể tiếp tục con đường học Cao học Chính trị của mình.

Kiều Phương