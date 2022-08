Nam sinh vô địch tuần Olympia bỗng nổi tiếng vì câu nói "No door"

Trận tuần 3 tháng 2 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 có bốn nhà leo núi tranh tài gồm: Phạm Chí Đạt (THPT chuyên Lương Văn Can, Phú Yên), Nguyễn Bá Hoàng Long (THPT Phan Châu Trinh), Đào Bình Minh (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) và Võ Quang Huy (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị).

Thí sinh Đào Bình Minh (Ảnh chụp màn hình)

Trong cuộc thi này, thí sinh Đào Bình Minh không có xuất phát điểm tốt. Cậu chỉ đứng ở vị trí cuối cùng sau phần thi Khởi động. Tuy nhiên sau đó, Minh đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục và giành được vòng nguyệt quế.

Tuy vậy điều khiến cho Bình Minh trở nên đặc biệt không phải là việc vô địch cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia mà trước khi bước vào phần thi cuối cùng, cậu đã có một phát ngôn rất đặc biệt. Câu nói này hiện đang trở nên "viral" (phổ biến, lan rộng - PV) trên mạng xã hội.

Cụ thể, trước khi bước vào phần thi về đích của mình, MC đã hỏi Bình Minh về cảm xúc hiện tại của bản thân và thí sinh này tự tin trả lời: "Em cảm thấy hơi đói ạ. Hơi đói là không no, không no là no đâu, mà no đâu là no door (không có cửa)".

Vừa nghe tới đây, MC Ngọc Huy giúp "phiên dịch" ý tứ của Bình Minh rằng: "Nói thẳng là các bạn thí sinh còn lại không có cửa".

Nam sinh vô địch Olympia bỗng nổi tiếng vì câu nói "No door" (Video: VTV)

MC chương trình và khán giả đều bật cười với phát ngôn này của nam sinh Hải Dương.

Ngay sau đó, Bình Minh đã dùng bản lĩnh của mình để chứng minh phát ngôn có phần ngông cuồng của cậu là chính xác. Không có một đối thủ nào "có cửa" để tranh chức vô địch với cậu.

Hiện tại, phát ngôn độc đáo của Minh đang được nhiều bạn trẻ lan truyền trên mạng xã hội. Có người khen Minh rất tự tin, tuy vậy cũng có người cho rằng nam sinh tuổi teen đang tự đại, bởi cậu chỉ mới bước chân vào cuộc thi tuần mà thôi. "Đây là sự ngạo mạn của kẻ có thực lực", một bình luận viết.

Cũng trong cuộc thi tuần này, một đoạn clip vui khác cũng khiến dân mạng thích thú. Đó là đoạn trích cả 4 thí sinh có màn "chào sân" lạ mắt, với ký hiệu hình tam giác.

Màn chào sân của bốn nhà leo núi với ký hiệu "tam giác" (Video: ĐLĐO)

Khi MC hỏi ý nghĩa của màn ra mắt này, thí sinh Bình Minh đã đọc một đoạn rap để giải thích. Đại ý của đoạn rap là "Tam giác" đồng nghĩa với "Thank you (cảm ơn)".

Kết quả chung cuộc của cuộc thi tuần 3 tháng 2 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia là Đào Bình Minh (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) giành vòng nguyệt quế với 225 điểm. Võ Quang Huy (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) về nhì với 190 điểm.

Cùng xếp thứ ba, Phạm Chí Đạt (THPT chuyên Lương Văn Can, Phú Yên) 115 điểm và Nguyễn Bá Hoàng Long (THPT Phan Châu Trinh) 90 điểm.