Nam sinh Hà Nội phá kỷ lục 21 năm của Đường lên đỉnh Olympia

Dân trí Đây là lần đầu tiên trong 21 năm Đường lên đỉnh Olympia có thí sinh ghi được 150 điểm ở phần thi Khởi động. Kỷ lục gia này đến từ Hà Nội.

Nam sinh Hà Nội phá kỷ lục lịch sử 21 năm Đường lên đỉnh Olympia

Tại cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng chủ nhật 6/6, nam sinh Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã phá vỡ kỷ lục 21 năm của chương trình này.

Ở phần thi Khởi động, Hải An đạt được số điểm là 150 điểm. Đây là điểm số chưa từng có thí sinh nào đạt được. Kỷ lục trước đó của chương trình thuộc về Lương Trường Giang và Cù Đức Hiếu, hai bạn cùng được 130 điểm ở phần thi Khởi động.

Cụ thể hơn, trong 60 giây vừa hỏi vừa trả lời, Hải An không lãng phí một giây nào để nắm bắt cơ hội nâng cao điểm số. Cậu phản ứng rất nhanh trước các câu hỏi của hai MC Diệp Chi và Ngọc Huy. Thậm chí, khi các câu hỏi chưa được đọc hết thì Hải An đã đưa ra câu trả lời chính xác.

Nguyễn Thiện Hải An thiết lập kỷ lục mới tại Đường lên đỉnh Olympia.

Trước màn thể hiện vô cùng xuất sắc của nam sinh Hà Nội, hai người dẫn chương trình bình luận rằng "Không thể tin được", "Bạn đã lập kỷ mục mới của chương trình".

Bản thân Hải An cũng không lường trước được việc cậu sẽ thiết lập kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia.

Sự thể hiện xuất sắc của Hải An đã giúp cậu bứt tốc nhanh chóng với các thí sinh còn lại. Cách biệt quá xa về điểm số khiến Hải An có tâm lý thi đấu tự tin, mạch lạc trong các lựa chọn chiến thuật.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Hải An là người bấm chuông trả lời ô chữ từ khóa và đưa ra đáp án đúng. Cậu tiếp tục thể hiện vượt trội ở phần thi Tăng tốc và kết thúc cuộc đấu "không có đối thủ xứng tầm" với số điểm 410.

Hải An được kỳ vọng sẽ đi sâu tại cuộc thi Olympia năm nay.

Chiến thắng thuyết phục của Nguyễn Thiện Hải An không khỏi khiến khán giả của Đường lên đỉnh Olympia tò mò về nam sinh này.

Được biết, Hải An là Á quân Chung kết năm Chinh phục - Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3 (một chương trình thi đấu trí tuệ dành cho học sinh trình chiếu trên VTV), được coi là Kỷ lục gia cuộc thi này vì trả lời đúng 28 câu hỏi trong vòng 60 giây.

Bên cạnh đó, Hải Anh cũng là gương mặt quen thuộc trong các kì thi học sinh giỏi Toán, Khoa học ở Hà Nội.

Cậu sở hữu nhiều huy chương khi chỉ mới là học sinh cấp 2. Trước khi vào học tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hải An giành HCĐ Vòng Mùa thu Kỳ thi Toán học không biên giới (MWB); HCV, hạng Prize (đạt điểm tuyệt đối cao nhất cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng AIMO 2018; HCV cuộc thi toán American Mathematics Olympiad (AMO); Giải nhất môn Hóa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội; Giải nhất môn Khoa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội.

Hải An cũng từng giành giải nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do Music for Young Children tổ chức lần thứ 32.

M.C

Video: VTV.vn